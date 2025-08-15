Piden a director de Yacyretá reparación de rutas en zona de Ayolas

La edil Claudia Muadslay indicó que a raíz de una preocupación sobre el estado en que se encuentra la carretera que une los distritos de Ayolas y San Cosme y Damián, presentó una minuta en la cual solicitó se remita un escrito al titular de la margen derecha de la EBY, Lic. Luis Benitez. En la misma se pide la reparación de la capa asfáltica que se encuentra cubierta de numerosos baches. La propuesta tuvo aprobación de todos sus colegas y se elaboró el escrito.

En otro momento, Claudia declaró que la supercarretera Ayolas – Ruta PY 1 también se encuentra en estado lamentable. Esto se debe a que los trabajos de recapado y señalización que ejecutaba el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y financiados por Yacyretá quedaron paralizados (desde finales del 2023). En el estado actual de la carretera ya se han registrado accidentes de tránsito con pérdidas de vidas humanas.

“Esperamos que este clamor sea escuchado y atendido por las autoridades de la EBY; en el estado que se encuentran las rutas es bastante peligroso. Realmente es lamentable cómo se tiene tan descuidadas estas zonas que corresponden a la Entidad Binacional Yacyretá, y no creo que carezcan de elementos y recursos necesarios para poder solucionar este tipo de problemas, dijo.

Asimismo, expresó que sería interesante que este clamor llegue al ejecutivo de San Cosme y Damián, Juan Manuel Santacruz (ANR), y de esa forma unir fuerzas para poder presionar y que se solucione la situación de la ruta que une estos dos distritos. “En cualquier momento se tendrá más pérdidas de vidas humanas por accidentes que se podrían evitar”, agregó.

