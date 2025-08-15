Saqueada, Asunción cumple hoy 488 años

Asunción está de aniversario y su actual estado de abandono es la viva imagen de la gestión del suspendido intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cuya administración está intervenida.

El centro histórico hoy muestra su peor rostro, con ruinas y abandono en prácticamente toda su extensión.

Emblemáticos puntos como la Casa de la Independencia, en la esquina de 14 de mayo y Presidente Franco, hoy parece una zona de combate.

En el sitio, lentas e inoportunas obras de instalación de cableado subterráneo de la ANDE, con escombros y materiales esparcidos por todos lados, coronan la imagen de una capital en ruinas.

Las calles Palma y Estrella, en otros tiempos puntos históricos del comercio en nuestra capital, ofrecen hoy la imagen de una ciudad fantasma, con la mayoría de los locales clausurados y en alquiler. Los edificios de vivienda y oficinas corren la misma suerte.

Calles y veredas en ruinas

La imagen de ruina de nuestra capital también se refleja en el estado de las calles de acceso y salida del centro histórico.

Una de las más importantes, Azara, recibe a quienes concurren diariamente a realizar sus actividades laborales con enormes y profundos baches, como el ubicado entre las intersecciones con Estados Unidos y Tacuarí.

En la calle Estrella hoy también hay serios problemas, producto de la mala gestión de los efluentes cloacales, que inundan la calzada y, además de inundar el entorno con nauseabundos olores, deterioran la capa asfáltica.

Las veredas rotas también muestran que el centro histórico y los peatones no forma parte de la agenda de la Municipalidad de Asunción. En un recorrido por la zona, un equipo de ABC encontró veredas en ruinas sobre las calle General Díaz, entre 15 de agosto y O’Leary, y 14 de mayo, entre Estrella y Palma.

También sobre General Díaz, entre Montevideo y Colón, un peligroso e importante agujero en la tapa de un registro del cableado eléctrico, ubicado en la vereda, fue “señalizado” con un tronco por los vecinos, ante ausencia de la gestión de las instituciones.

En el mismo sitio, colchones en plena vereda, signo de la falta de políticas habitacionales, completan el panorama de la marginalidad en la que hoy está sumido el centro histórico de Asunción.