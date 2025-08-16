Profanan parroquia de Ybaroty en Villarrica

Desconocidos ingresaron, durante la madrugada, a la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción causando destrozos y hurtos que fueron calificados como: “un ultraje”, por el párroco y feligreses.

Según el informe policial, los autores accedieron al edificio a través de una ventana tipo tragaluz ubicada en el costado sur. En el interior, revolvieron armarios de la sacristía, se llevaron la llave del sagrario y el equipo de sonido del altar.

En el lugar también se constató que los intrusos defecaron y orinaron sobre la alfombra situada frente a la imagen de la Virgen. No obstante, el copón con las hostias consagradas permaneció intacto.

El párroco, fray Simón Samudio, manifestó que la denuncia fue presentada ante la Policía Nacional, que inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Se prevé la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asu2025: desaparecen cuatro atletas cubanos y se presume deserción

La parroquia emitió un comunicado en el que informó sobre lo ocurrido y solicitó a la comunidad acompañar en las labores de reparación material y espiritual. No obstante, el daño que dejaron los delincuentes fue menor y se pudo continuar el cronograma de misas del día con normalidad tras la limpieza del templo.