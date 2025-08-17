Caacupé celebró el Día del Niño con alegría, juegos y sonrisas

La celebración inició desde tempranas horas de este sábado y no solo atrajo a los caacupeños, sino también a familias de varias zonas cercanas como Cabañas, Atyrá, Tobatí, Piribebuy y Eusebio Ayala, quienes llegaron acompañadas de sus hijos para compartir un día de recreación en comunidad.

Los niños pudieron correr libremente por los amplios espacios del parque, pintar y colorear en los talleres creativos, y participar de concursos y dinámicas que mantenían la emoción durante toda la jornada.

Entre globos y música, los pequeños se mostraron entusiasmados, mientras los padres capturaron los momentos más especiales tomando fotografías para el recuerdo.

La Municipalidad también preparó stands de golosinas y regalos, para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, transformando el Parque Lagorã en un lugar repleto de juegos y algarabía.

Fiesta familiar con los más pequeños

El Día del Niño en Caacupé, se vivió con una importante concurrencia de las familias. Se pudo observar a los padres felices, muchos cargando su mate y tereré, mientras los más pequeños se divertían con los shows de muñecos y otras sorpresas que mantenían a todos con sonrisas de oreja a oreja.

El ambiente se llenó de risas, colores y alegría, convirtiendo la jornada en un verdadero festejo para toda la familia.

La celebración se extenderá durante toda la tarde, con más actividades y entretenimiento para que los niños sigan disfrutando de su día.

La sonrisa de los chiquitos fue el centro de atención y la música llenó de energía y entusiasmo cada rincón del sitio.

