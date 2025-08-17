Nacionales

Caacupé celebró el Día del Niño con alegría, juegos y sonrisas

La Municipalidad de Caacupé festejó el Día del Niño en el Parque Lagorã con juegos, arte y actividades recreativas. Miles de niños disfrutaron de un divertido show de muñecos que se robó risas de grandes y pequeños.

Por Faustina Agüero
16 de agosto de 2025 - 15:22
Los niños disfrutan de un Día del Niño lleno de alegría y juegos.
Los niños disfrutan de un Día del Niño lleno de alegría y juegos en Caacupé

La celebración inició desde tempranas horas de este sábado y no solo atrajo a los caacupeños, sino también a familias de varias zonas cercanas como Cabañas, Atyrá, Tobatí, Piribebuy y Eusebio Ayala, quienes llegaron acompañadas de sus hijos para compartir un día de recreación en comunidad.

Los niños pudieron correr libremente por los amplios espacios del parque, pintar y colorear en los talleres creativos, y participar de concursos y dinámicas que mantenían la emoción durante toda la jornada.

Los niños pintaron con entusiasmo, llenando de color su Día del Niño.
Los niños pintaron con entusiasmo, llenando de color su Día del Niño.

Entre globos y música, los pequeños se mostraron entusiasmados, mientras los padres capturaron los momentos más especiales tomando fotografías para el recuerdo.

La Municipalidad también preparó stands de golosinas y regalos, para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, transformando el Parque Lagorã en un lugar repleto de juegos y algarabía.

Los pequeños se alegraron con globos, risas y divertidas actividades.
Los pequeños se alegraron con globos, risas y divertidas actividades.

Fiesta familiar con los más pequeños

El Día del Niño en Caacupé, se vivió con una importante concurrencia de las familias. Se pudo observar a los padres felices, muchos cargando su mate y tereré, mientras los más pequeños se divertían con los shows de muñecos y otras sorpresas que mantenían a todos con sonrisas de oreja a oreja.

El ambiente se llenó de risas, colores y alegría, convirtiendo la jornada en un verdadero festejo para toda la familia.

La celebración se extenderá durante toda la tarde, con más actividades y entretenimiento para que los niños sigan disfrutando de su día.

La sonrisa de los chiquitos fue el centro de atención y la música llenó de energía y entusiasmo cada rincón del sitio.

Las familias siguen llegando con sus hijos para disfrutar del festejo.
Las familias siguen llegando con sus hijos para disfrutar del festejo.

