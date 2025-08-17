Niños llenan de júbilo y color el centro histórico de Asunción

El centro histórico de Asunción, principalmente en la plaza Juan E. O´Leary, sus alrededores y toda la calle Palma, se convirtieron hoy en un enorme corredor de juegos y actividades para niños y niñas de todas las edades.
Desde pintura, animación artística y un espacio donde aprender las normas de tránsito, hasta los tradicionales juegos de antaño, como el trompo y el descanso, tienen su espacio en estas actividades que van hasta las 23:00 y son promovidas por el gobierno municipal, nacional y el sector privado.
Lea más: Con desfile patriótico, Eusebio Ayala recordó su aniversario y la Batalla de Acosta Ñu
La fiesta infantil copó las calles luego que el viernes, familias enteras se hayan convocado, también en la misma zona, para celebrar los 488 años de la fundación de Asunción.
La efervescencia cultural que está viviendo el centro histórico de la capital del país, solamente en la jornada del jueves por la noche y todo el viernes reunió a unas 25.000 personas, detalló esta mañana, a ABC Cardinal, Hugo González, director de Cultura de la Municipalidad de Asunción.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Centro histórico de Asunción: preocupan cuidacoches
Varias actividades continuarán mañana, en ese sector de Asunción, para cerrar este feriado largo de agosto.
Lea más: Salud mental de adolescentes en Paraguay: la línea 155 puede salvar vidas
Una preocupación que, sin embargo, manifiesta la ciudadanía que participa de estos eventos, es la presencia de cuidacoches que “trabajan” cobrando a quienes van en auto, por estacionar en un espacio público, que es la calle, con el argumento de “cuidarlo”.
González dijo ayer que hay una veintena de cuidacoches que tienen carnet y están habilitados por la Municipalidad de Asunción, que controla que no se cobren “costos exorbitantes”.