Niños llenan de júbilo y color el centro histórico de Asunción

Alrededor de 25.000 personas habían pasado hasta anoche por el centro histórico de Asunción, participando de las actividades culturales por los 488 años de fundación de la capital del país. Hoy, en la misma zona se viva la algarabía de cientos de niños y niñas que celebran su día con distintas actividades.