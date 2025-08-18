Juicio oral a Erico Galeano por nexos con A Ultranza debe iniciar mañana

El senador Erico Galeano Segovia está convocado para mañana, a fin de iniciar el juicio oral en la causa que afronta por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, por los supuestos vínculos con el esquema del caso “A Ultranza” y los principales líderes de esta organización; Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano y Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El juzgamiento de la causa estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que es presidido por el juez Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos; mientras que el Ministerio Público será representado por los agentes fiscales Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico; y Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

La acusación fiscal resalta que Erico, a más de obtener beneficios económicos a sabiendas de que provenían del tráfico de drogas del grupo criminal liderado por “Tío Rico” Insfrán Galeano y el prófugo Sebastián Marset; también habría permitido que el primero de ellos pueda introducir al sistema financiero legal sus activos, con la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, situado en el distrito de Altos en Cordillera.

Además, el senador Erico Galeano vendió el inmueble a Hugo Manuel González Ramos, el 14 de octubre de 2020, por US$ 1.000.000, que el legislador colorado recibió en efectivo y en el acto de transacción, según la hipótesis de la Fiscalía.

Erico vendió inmueble a “Tío Rico”, según fiscalía

Los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta resaltan en la acusación que Galeano estaba consciente de que el verdadero dueño del dinero era Miguel Insfrán, no así su prestanombre, el hasta ahora prófugo Hugo González Ramos; y a pesar de ello, optó por continuar con las negociaciones y de esa manera encubrir al verdadero comprador.

Los agentes sostienen que precisamente Erico vendió su inmueble por un precio mucho mayor al valor del mercado, en plena época de emergencia sanitaria por la pandemia de covid 19, ya que sabía con seguridad que obtendría la suma de dinero que solicitó en su oferta, además el ahora legislador cobró en efectivo, sin pasar por los rigurosos controles de los entes pertinentes.

Recusó a fiscales acusadores para aplazar su juzgamiento

El pasado 17 de junio fue la primera ocasión que el Tribunal de Sentencia fijó para iniciar el juicio oral al senador Erico Galeano, sin embargo el parlamentario presentó recusación contra los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, alegando supuesta falta de objetividad de parte de los agentes.

Dicha recusación fue planteada 15 minutos antes del horario fijado para el inicio del juicio oral, que estaba convocado para las 7:30; y se presentó bajo patrocinio del Abg. Rodrigo Cabral, quien no integra el plantel de profesionales que ejercen la defensa de Erico.

Los fiscales Corbeta y Pak fueron confirmados en la causa, primeramente por la fiscal adjunta de Delitos Económicos María Soledad Machuca, y posteriormente por el mismo fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, quien rechazó la impugnación promovida por la defensa de Galeano.

En su resolución Rolón Fernández puntualizó que tanto la recusación contra los agentes a cargo de la causa como la impugnación, fueron planteadas por un abogado que no ejerce la defensa del parlamentario acusado; por lo que advirtió que la conducta procesal del acusado así como de los abogados que lo asesoran deberá ser tenida en cuenta por el órgano jurisdiccional, advirtiendo las sanciones procesales establecidas en el Art. 343 del Código Procesal Penal.

Ahora la defensa asegura que Galeano se presentará mañana para iniciar el juicio oral.

Vínculos con presuntos narcos “Tío Rico” y Sebastián Marset

La acusación fiscal señala que el parlamentario estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

En ese sentido, el ahora acusado habría brindado apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los líderes del supuesto clan narco, es decir, Miguel “Tío Rico” Insfrán y Sebastián Marset, puedan trasladarse dentro del territorio nacional, de acuerdo con la acusación.

Los presuntos criminales utilizaron dicha aeronave, que en ese entonces estaba a nombre de la firma Alpina SA, propiedad del senador Erico Galeano, debido a que la flota de cinco aeronaves que pertenecía a Tío Rico fue incautada el 8 de octubre del año 2020 en un operativo encabezado por los fiscales Marcelo Pecci (+) y Alicia Sapriza, en el aeródromo “Arayán”, en Areguá.

A cambio de la provisión de dicha aeronave, el ahora legislador habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, que insertó en el sistema financiero legal paraguayo con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, según la acusación de Fiscalía.

Erico Galeano invirtió el dinero que recibió de los traficantes de cocaína, en el Club Deportivo Capiatá, donde ingresó la suma de G. 10.379.049.589, esto según sostiene la acusación fiscal que será sostenida por los fiscales Pak y Corbeta.