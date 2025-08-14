Areguá declara “hijo dilecto” a Erico Galeano: enterate por qué

Política

La Junta Municipal de Areguá resolvió esta semana declarar “hijo dilecto” al senador imputado Erico Galeano. El argumento es la presentación de un proyecto que incluso afecta los intereses municipales.

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 11:50
Adolfo Cardozo, presidente del Club 8 de Setiembre, el senador Erico Galeno (ANR, HC), procesado y el intendente de Areguá, Denis Torres.
Adolfo Cardozo, presidente del Club 8 de Setiembre, el senador Erico Galeno (ANR, HC), procesado y el intendente de Areguá, Denis Torres, en una foto de archivo.

Según la resolución N° 168/2025, la Junta Municipal resolvió “declarar hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al senador Erico Galeano (ANR-HC) tras la presentación de una minuta verbal del concejal Hebert Roa Villagra.

La resolución fue firmada el pasado lunes 11 de agosto. Tiene un solo argumento a favor del parlamentario imputado: que fue proyectista del proyecto que desafecta de dominio público municipal y autoriza a la municipalidad a transferir de manera gratuita un inmueble a favor del Club de Fútbol 8 de Setiembre, de la compañía Valle Pucú.

Obreros trabajan en el predio del Club 8 de Setiembre de Areguá que está en pleno trámite para su desafectación en el Congreso.
Obreros trabajan en el predio del Club 8 de Setiembre de Areguá. (Archivo).

Club presidido por un hurrero cartista

La desafectación del valioso predio de casi media hectárea fue aprobada en el Senado el 5 de diciembre del año pasado. El club beneficiado está presidido por Adolfo Ramón Cardozo, quien es abiertamente operador político del intendente de Areguá, Denis Torres, y de Erico Galeano.

También publica fotos y organiza actividades con líderes del cartismo.

Galeano está procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza. Está fuertemente ligado a equipos de fútbol, pues era el principal inversor del Club Deportivo Capiatá, donde jugó Diego Marset, presunto líder narco.

