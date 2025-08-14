Areguá declara “hijo dilecto” a Erico Galeano: enterate por qué

Según la resolución N° 168/2025, la Junta Municipal resolvió “declarar hijo dilecto de la ciudad de Areguá” al senador Erico Galeano (ANR-HC) tras la presentación de una minuta verbal del concejal Hebert Roa Villagra.

La resolución fue firmada el pasado lunes 11 de agosto. Tiene un solo argumento a favor del parlamentario imputado: que fue proyectista del proyecto que desafecta de dominio público municipal y autoriza a la municipalidad a transferir de manera gratuita un inmueble a favor del Club de Fútbol 8 de Setiembre, de la compañía Valle Pucú.

Club presidido por un hurrero cartista

La desafectación del valioso predio de casi media hectárea fue aprobada en el Senado el 5 de diciembre del año pasado. El club beneficiado está presidido por Adolfo Ramón Cardozo, quien es abiertamente operador político del intendente de Areguá, Denis Torres, y de Erico Galeano.

También publica fotos y organiza actividades con líderes del cartismo.

Galeano está procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, en el marco del operativo A Ultranza. Está fuertemente ligado a equipos de fútbol, pues era el principal inversor del Club Deportivo Capiatá, donde jugó Diego Marset, presunto líder narco.