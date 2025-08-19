Abigeato: aprehensión de personas e incautación de evidencias en Ayolas

El operativo forma parte de una investigación que busca esclarecer un supuesto hecho punible contra la propiedad (abigeato), ocurrido en la madrugada del lunes 18 de agosto en el sector Playa Millenium de este distrito, informó el área de Relaciones Públicas y Periodísticas de la Policía Nacional.

Sobre el hecho y el operativo, la fiscal Stella Mary Cano manifestó que se realizaron cinco allanamientos en distintas propiedades, de los cuales se produjo la detención de cinco personas y la identificación de una más que habría participado del supuesto hecho de abigeato, y que actualmente se encuentra prófugo. Se trata de Roberto Romero Espíndola, cuya vivienda fue la primera en ser allanada. En esta, a través de personas que se encontraban en el lugar, se tuvo conocimiento de que habría cometido el hecho junto a Alberto David Aquino Céspedes (26), cuya vivienda también fue allanada.

De la misma se pudo incautar varios elementos utilizados para la consumación del abigeato, como un rifle calibre 22, un serrucho para carne y varios aparatos celulares. Asimismo, se obtuvo información acerca de otros lugares, entre los cuales se encuentra la vivienda de Wenceslaa Martínez Vda. de Montanía (65). Esta brindó información detallada sobre la forma en que llegó a su domicilio un poco más de 20 kilos de carne vacuna. En ese sentido, la mujer declaró que el producto fue llevado por su yerno, quien se encontraba en compañía de otra persona identificada como José Antonio Ojeda López (24).

Los mencionados le habrían manifestado a Wenceslaa que un animal vacuno habría sido atropellado en la ruta y que el dueño del animal les habría donado la carne, razón por la cual necesitaban un lugar donde guardarla. A raíz de este pedido, la dueña de casa autorizó guardar el producto en su domicilio. Cerca del mediodía pasaron a retirar parte de la carne. La misma pudo ver el vehículo que sería utilizado para llevarla hasta la ciudad de Santiago, Misiones. Las investigaciones para recolectar más datos y poder esclarecer el caso continúan, señaló.

El informe policial señala que los detenidos son: Alberto David Aquino Céspedes (26), con antecedentes por violencia familiar, hurto agravado y homicidio doloso; José Antonio Ojeda López (24), con antecedente por abigeato; Joel Alcides Martínez Riveros (25); y Rubén Darío Fernández Acuña, con antecedentes. En la vía pública de la citada compañía fue aprehendido Gustavo Javier Cabral Vera (22), supuesto propietario del rifle incautado.

Los aprehendidos fueron llevados hasta el Hospital Integrado de Ayolas para la revisión médica correspondiente. Posteriormente, fueron trasladados hasta la Comisaría 8ª de esta ciudad, donde permanecen en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. Todas las evidencias fueron remitidas a la Unidad Fiscal a cargo de las investigaciones.