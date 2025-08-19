Carapeguá: arranca campaña de cirugías de cataratas para pacientes de escasos recursos económicos

La evaluación de los pacientes y el lanzamiento oficial de la campaña se llevaron a cabo en el salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Carapeguá. La jornada de cirugías estará a cargo de la Fundación Visión, con el apoyo de donantes locales, departamentales, nacionales e internacionales.

La jefa de la Clínica Central y Clínica Móvil de la Fundación Visión, Aleydis Vera, expresó su satisfacción por el inicio de esta nueva campaña y por la posibilidad de realizar las cirugías a unos 100 pacientes que llegaron a este municipio desde diferentes puntos del país.

Agregó que existe una gran necesidad de cirugías en la zona. “Esperamos que quienes subsidian este tipo de intervenciones comprendan la importancia de su apoyo para que los pacientes puedan volver a ver”.

Vera explicó que la financiación de estas cirugías es posible gracias a las donaciones recibidas de benefactores que subsidian el costo de la campaña oftalmológica, lo que les permite cumplir con su misión principal: beneficiar a la mayor cantidad de personas posible en todo el país.

En esta ocasión, los pacientes ya están realizándose estudios oculares preliminares. “Estamos muy contentos de llevar a cabo esta actividad, tan esperada por la comunidad. Hoy realizaremos estudios oculares como microscopía, ecobiometría y ecografía ocular, además de recibir a los pacientes”, añadió.

Cirugías gratuitas

Las cirugías se llevarán a cabo desde mañana hasta el jueves, con el objetivo de operar a los 100 pacientes hasta el viernes. En esta campaña participan dos cirujanos, un médico oftalmólogo para las evaluaciones y otros 20 profesionales.

Juan Bautista Núñez, uno de los pacientes evaluados y programado para cirugía el miércoles a las 6:30 horas, expresó su emoción por la oportunidad de operarse después de cuatro años de padecer cataratas.

“Por falta de recursos, mi vista se venía deteriorando. Ahora, gracias a los benefactores, tengo la esperanza de volver a ver como antes”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Cuerpo de Bomberos de Carapeguá, Marta Miranda, valoró el despliegue de profesionales y el respaldo de las autoridades locales, incluyendo a los concejales y al intendente Luciano Cañete, quienes declararon el evento de interés municipal mediante la Resolución N.º 233/2025. También agradeció a la gobernadora Norma Zárate de Monges por solventar el costo de hospedaje de la delegación médica y de los profesionales involucrados en la campaña.

Finalmente, Miranda destacó la apertura del sanatorio San Patricio, donde se realizarán las intervenciones quirúrgicas para devolver la visión a los pacientes y permitirles recuperar su independencia.