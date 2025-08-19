Docentes planean más días de paro si no reciben respuesta

Diez sindicatos de docentes se movilizan esta mañana en varios puntos del país, pero principalmente en el microcentro de Asunción. Exigen el reajuste salarial, el pago del escalafón, más rubros para el 2026 y la participación en los debates para la elaboración del proyecto de ley sobre la modificación de la Caja Fiscal.

Silvio Piris, uno de los voceros del gremio, señaló que inicialmente creen que el 98% de los docentes participan de esta protesta. No obstante, al mediodía harán un “corte” para recabar información de todo el país respecto al acatamiento del paro.

Lea más: MEC: No hay acuerdo con el Gobierno y docentes ratifican paro desde el lunes

Resaltó que las solicitudes ya fueron presentadas ante el viceministro Óscar Lovera, que debe remitir también los pedidos al Ministerio de Economía y esperan una respuesta al respecto. Además, resaltó que esperan ser partícipes de todo el debate que se viene en el congreso sobre el mencionado proyecto de ley, puesto que se podría modificar la edad para la jubilación y ellos se ven directamente afectados con esa medida.

Docentes volverán a parar en noviembre

Señaló que si no llegan a tener una solución respecto a estos pedidos, volverán a movilizarse en noviembre, cuando el proyecto de ley se trate en ambas cámaras del Congreso. Destacó que tendrán al menos cuatro días más de paro por ese motivo puntual, si los congresistas no los hacen partícipes del debate.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: A 2 años de Peña: MEC improvisa con proyectos y escuelas no se reparan, lamentan

“Estamos hablando de seis días de clases que se perderán si el Estado hace caso omiso. Si tenés al 98% de gente en la calle y no estás tomando nota y no te reunís, creo que eso significa que al gobierno de Santiago Peña le interesa un carajo el tema de la educación (Sic), concluyó hoy desde la Plaza Uruguaya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los docentes marcharán hasta el Ministerio de Economía y Finanzas cerca de las 10:00 este lunes, para elevar el reclamo respecto al reajuste salarial.

Lea más: Amnistía alerta sobre nulo avance en Educación Integral de la Sexualidad en Paraguay