MEC: No hay acuerdo con el Gobierno y docentes ratifican paro desde el lunes

Representantes de sindicatos de docentes ratificaron hoy la protesta de dos días, con paro, prevista para este lunes 18 y martes 19 de agosto, con suspensión de clases. No lograron acuerdo durante la reunión de esta mañana con autoridades del MEC y del Ministerio de Economía. Exigen incluir en el presupuesto 2026, el pago del escalafón, reajuste salarial por inflación y más rubros para el sector. El Gobierno solo garantiza el pago del escalafón, denunciaron los gremios.