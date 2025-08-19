Guía para comprar un paraguas: lo que realmente importa ante el anuncio de lluvia para este martes

Teniendo en cuenta que la Dirección de Meteorología anuncia lluvia y tormentas eléctricas para este martes, en esta nota te dejamos una interesante guía para tener en cuenta a la hora de adquirir un paraguas.

Tamaño y cobertura

Compacto de bolsillo : plegable, 90–105 cm de diámetro abierto, 200–350 g. Ideal para llevar siempre, cubre a una persona.

Compacto grande : 105–115 cm, 300–450 g. Buen equilibrio entre portabilidad y cobertura. Largo (tipo bastón): 115–130 cm o más, 400–700 g. Mejor estabilidad y espacio para dos. Cuanto mayor el diámetro, menos te mojás con lluvia oblicua. Si usás mochila, buscá 110 cm o más.

Resistencia al viento : la inversión del dosel (cuando se da vuelta) suele ocurrir por diseño y materiales débiles.

Varillas : la fibra de vidrio o compuestos flexibles se doblan sin quebrarse; el acero es resistente pero pesado; el aluminio es liviano, menos elástico.

Cantidad de varillas : 8–10 es estándar; más varillas puede repartir mejor la carga, pero depende del material.

Doble dosel o ventilado : permite que el viento pase y reduce la inversión; útil en ráfagas fuertes.

Eje y uniones: buscá refuerzos en las bisagras y un eje que no torsione fácilmente. Algunas marcas publican ensayos en túnel de viento (60–80 km/h e incluso más). Sin ese dato, el doble dosel y varillas de fibra de vidrio son buenos indicios de desempeño.

Tejido y repelencia al agua

El poliéster de alta densidad y el pongee (un poliéster más tupido) son habituales. Lo clave es el acabado repelente.

Tratamientos DWR (repelencia duradera) : hacen que el agua forme gotas y escurra. Con el uso, se degradan; se pueden reactivar con calor suave o reimpregnaciones.

Costuras y remates : menos perforaciones en el centro, tapetas bien cosidas y puntas protegidas reducen filtraciones. El nylon es liviano pero puede estirarse con humedad; el pongee mantiene mejor la forma.

Protección UV : si también querés bloquear radiación solar, buscá dosel con clasificación UPF. El UPF 50+ bloquea al menos el 98% de los rayos UV, según el estándar de indumentaria ampliamente aceptado.

Colores y revestimientos : tonos oscuros o con capa plateada o negra suelen mejorar la atenuación UV y el confort térmico.

Mecanismos de apertura y cierre : menos partes, mayor durabilidad potencial. Automático (auto open) o auto open/close es muy práctico al subir/bajar de un vehículo; revisá que el mecanismo sea firme y que el resorte no “golpee” con violencia.

Invertidos : se cierran al revés y atrapan el goteo hacia adentro, útiles para entrar a espacios sin mojar. Probá que abra y cierre sin trabas y que el seguro del eje encastre con claridad.

Mango, peso y ergonomía : el mango de goma o material antideslizante mejora el agarre en lluvia; ergonómicos en forma de “J” o contorneados reducen fatiga.

Correa de muñeca : evita que se vuele si se te resbala.

Peso balanceado: menos de 300–350 g en compactos se siente liviano; en bastón, hasta 600–700 g es aceptable si la estabilidad es superior.

Seguridad y detalles útiles

Puntas redondeadas o protegidas : reducen el riesgo en veredas concurridas.

Elementos reflectivos en la cinta o el borde del dosel : mejoran la visibilidad nocturna.

Funda respirable : ayuda a guardar sin acumular humedad; si es muy ajustada, termina rompiéndose.

Para infancia : puntas romas, apertura manual suave y dosel pequeño. Calidad, garantía y reparabilidad.

Ensamblado : uniones limpias, sin rebabas ni holguras. Las varillas deben estar remachadas o atornilladas con firmeza.

Repuestos: sistemas que permiten cambiar varillas o puntas prolongan la vida útil.

Precio y valor de uso

Segmento básico : suele sacrificar varillas y tejido; adecuado como respaldo.

Gama media : mejor equilibrio entre doble dosel, fibra de vidrio y buenos acabados.

Alta gama : telas densas, mecanismos precisos y garantía extensa.

Pensá en costo por uso: si dura años y falla menos en viento, el precio inicial se amortiza.

Mantenimiento básico para que dure

Sacudí el agua y dejalo secar abierto a la sombra; guardarlo húmedo acelera la corrosión y el moho.

Cada tanto, aplicá spray repelente textil para reavivar el DWR, también revisá tornillos y remaches; si aflojan, ajustá o reemplazá a tiempo.

Evitá usarlo como bastón de apoyo, ya que el eje no está diseñado para cargas laterales.