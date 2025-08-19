Lanzan búsqueda de conductor de Bolt desaparecido

Ante la denuncia de desaparición de Rubén Darío Soto Giménez, la agente fiscal Mercedes Caniza, de la Unidad Penal n.º 12, de la Sede 1, requirió a la comisaría quinta de Asunción un informe detallado sobre las diligencias realizadas en el marco de la investigación.

La Fiscalía solicitó que los agentes informen si se dispuso formalmente la búsqueda y localización del afectado, y en caso contrario, ordenó su inmediata activación.

La denuncia fue presentada el 18 de agosto de 2025 en la Comisaría 5ª de Asunción, por Ángel Soto, padre del desaparecido, quien manifestó que la última vez que vieron a su hijo fue el 17 de agosto.

De acuerdo con la denuncia, Soto Giménez trabajaba como conductor de un vehículo al servicio de la plataforma Bolt. Ese día habría sufrido un accidente de tránsito, tras lo cual el propietario del rodado, Gonzalo Jordan, acudió al lugar para retirar el automóvil. Desde ese momento no se volvió a tener noticias del conductor.

Piden ayuda a la ciudadanía

La fiscal interviniente recordó a la comisaría actuante la obligación de cumplir lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, disponiendo además que se remita un informe en un plazo máximo de 24 horas.

Asimismo, requirió verificar y aplicar los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas.

La investigación permanece abierta a fin de esclarecer el hecho y determinar el paradero de Soto Giménez.

El Ministerio Público insta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información útil, comunicándose al 0984 242 856.