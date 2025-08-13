Buscan a hombre de 65 años desaparecido en Itauguá

La agente fiscal Yennifer Marchuk, de la ciudad de Itauguá, dispuso la búsqueda y localización de Carlos Alberto Araujo, de 65 años, quien se encuentra desaparecido desde la mañana del pasado 11 de agosto.

Según el reporte, el hombre fue visto por última vez por sus familiares en el barrio San José, Aldama Cañada, de Itauguá. Al momento de su desaparición vestía una campera negra, buzo negro de la marca Kyrios, boina negra, un bolsón verde de quiniela y calzado deportivo negro con cordones blancos.

La Fiscalía dio intervención al Departamento de Búsqueda de Personas de la Policía Nacional y a la Comisaría 21° Mboiy para intensificar el operativo de localización.

Lea más: Fiscalía exige informe sobre desaparición de dos primas en Loma Pytá

Solicitan colaboración de la ciudadanía

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, ante cualquier información que pueda ayudar a ubicarlo, se comuniquen al sistema 911, a la Comisaría 21° Mboiy de Itauguá, a la Fiscalía de la ciudad, al (0294) 220747, o que se acerquen directamente a la Unidad Penal N.º 3.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy