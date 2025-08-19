Para senador, la Sedeco debería intervenir ueno bank tras filtración de datos

El senador Rafael Filizzola manifestó que la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) debe intervenir ueno bank, luego que se hayan filtrado datos de usuarios, lo cuales pueden ser utilizados para realizar fraudes.

“Dentro de las competencias de Sedeco está la protección del consumidor y hay prácticas abusivas que van más allá de los descuentos bancarios, lo que hacen a los excesos de los límites para los embargos y es el trato a las personas", manifestó el legislador.

Luego señaló: “Estamos verificando que muchas personas están siendo acosadas por empresas de cobranza, les llaman y les amenazas. En otros países, esto está muy regulado”.

“Habría que ver si hay denuncias y si la gente sabe que puede recurrir a Sedeco. La gente desconoce sus derechos, pero ellos deberían establecer reglas. El tema es que las empresas llaman 20 veces o más y en cada llamada cobran”, remarcó.

En otro momento, el senador fue consultado si la Sedeco debería intervenir tras la filtración de datos en ueno bank, a lo que respondió: “Ahí hay una brecha de seguridad inmensa. Imagínense ustedes si toda esa información es de público conocimiento en estos momentos. Eso revela la vulnerabilidad en la seguridad del sistema”.

“Hay contraseñas y un montón de datos que nosotros no sabemos si se filtraron o no. Esto se puede prestar a múltiples fraudes, como transferencias no consentidas o robo de identidad”, finalizó.