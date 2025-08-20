“Aguilera se disfrazó de juez para destituir a Prieto”, disparó el intendente de Villarrica

El intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), acusó al diputado Alejandro Aguilera (ANR-HC) de “disfrazarse de juez” para participar en la destitución del intendente esteño Miguel Prieto (YoCreo). El jefe comunal recordó además que el legislador tuvo un breve, pero cuestionado, paso por la Municipalidad villarriqueña y lo responsabilizó de supuestas irregularidades en el manejo de fondos.

El enfrentamiento político quedó plasmado en un posteo que Benítez realizó en redes sociales, en el que acusó al legislador cartista de actuar con soberbia y de “olvidar al pueblo que le dio espacio”.

El intendente villarriqueño trajo a colación los cuestionamientos que realizó en 2021, cuando asumió la Municipalidad, y denunció un supuesto manejo irregular de fondos durante el período en que Aguilera estuvo al frente de la comuna. Según Benítez, el actual diputado se negó a someterse a controles administrativos y habría retirado documentos con la excusa de presentarlos directamente a la Contraloría General de la República (CGR).

Para el liberal, aquella maniobra representó un intento de “blanquear irregularidades” buscando resguardo en la propia Contraloría, ya que los documentos no quedaron disponibles para ser examinados y anexados a las denuncias presentadas.

Entre los puntos más polémicos que señalan las denuncias se encuentra la presunta malversación de fondos donados por Taiwán para la refacción y remodelación del Teatro Municipal de Villarrica. Ese caso derivó en una serie de roces políticos entre el intendente y dirigentes del cartismo, y recientemente volvió al tapete con nuevos intentos de desviar esos recursos hacia la Gobernación del Guairá.

Benítez esgrimió que Aguilera había llegado al Congreso Nacional “con discursos humildes”, pero que luego se transformó en un político “soberbio” que se alineó sin reparos al cartismo. “Todos saben cómo se compran favores y votos en campaña”, ironizó el intendente.

La crítica surge tras la destitución de Miguel Prieto en la Intendencia de Ciudad del Este, donde la bancada cartista jugó un rol clave. Para Benítez, lo ocurrido no se trató de una decisión justa ni ciudadana, sino de un cálculo político de sus adversarios.

“Que no se confundan: Prieto fue destituido por maniobras políticas, no por el pueblo. Y cuando Miguel sea presidente, les tocará a todos ustedes también caer”, lanzó en su posteo, en referencia a las aspiraciones políticas del exintendente esteño.