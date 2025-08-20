Nacionales

Concepción: más de cien viviendas fueron afectadas por tormenta

Unas 120 viviendas han sido afectadas por la tormenta registrada ayer a la tarde en el departamento de Concepción, según los reportes recepcionados. Las casas están ubicadas en cinco distritos, las primeras ayudas han llegado a algunas familias y se aguarda la presencia de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para más asistencia.

Por Aldo Rojas
20 de agosto de 2025 - 08:54
Una de las casas dañadas en el distrito de Belén. (Foto gentileza).

La Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos de la gobernación de Concepción ha recepcionado los reportes de las casas que han sido dañadas por la tormenta registrada ayer alrededor de las 15:00 en el primer departamento. Hasta las 8:00 de este miércoles son un total de 120 viviendas las que han sido afectadas y el número podría aumentar.

En la ciudad de Concepción los fuertes vientos terminaron por destechar y en algunos casos derribaron paredes de las casas, principalmente las zonas perjudicadas son Paso Otero, Aquino Cue, Saladillo, Ko’ê Porã, Santa Rosa, Panchito López y Santa Ana.

En tanto que también se han registrados daños en viviendas situadas en los distritos de Horqueta, Belén, Arroyito, Loreto y Azotey. Mediante fotografías y videos se han hecho saber a los responsables de asistir a las familias sobre los daños que produjo la tormenta que azotó la región.

Varias chapas de zinc, que servían como techo a las viviendas, volaron y quedaron por los árboles. (Foto gentileza).

Las primeras ayudas realizadas ayer por la gobernación de Concepción han llegado a más de 40 casas donde se entregaron carpas y se ha hecho el relevamiento de los daños.

Para hoy se prevé la llegada de funcionarios de la SEN que traen chapas, colchones, madera terciadas, entre otros. Según se informó la Gobernación de Concepción se encuentra gestionando ante la SEN el envío de alimentos para las familias damnificadas.

