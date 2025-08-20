Concepción: más de cien viviendas fueron afectadas por tormenta

La Secretaría de Gestión y Reducción de Riesgos de la gobernación de Concepción ha recepcionado los reportes de las casas que han sido dañadas por la tormenta registrada ayer alrededor de las 15:00 en el primer departamento. Hasta las 8:00 de este miércoles son un total de 120 viviendas las que han sido afectadas y el número podría aumentar.

En la ciudad de Concepción los fuertes vientos terminaron por destechar y en algunos casos derribaron paredes de las casas, principalmente las zonas perjudicadas son Paso Otero, Aquino Cue, Saladillo, Ko’ê Porã, Santa Rosa, Panchito López y Santa Ana.

En tanto que también se han registrados daños en viviendas situadas en los distritos de Horqueta, Belén, Arroyito, Loreto y Azotey. Mediante fotografías y videos se han hecho saber a los responsables de asistir a las familias sobre los daños que produjo la tormenta que azotó la región.

Las primeras ayudas realizadas ayer por la gobernación de Concepción han llegado a más de 40 casas donde se entregaron carpas y se ha hecho el relevamiento de los daños.

Para hoy se prevé la llegada de funcionarios de la SEN que traen chapas, colchones, madera terciadas, entre otros. Según se informó la Gobernación de Concepción se encuentra gestionando ante la SEN el envío de alimentos para las familias damnificadas.