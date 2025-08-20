EducationUSA organiza feria que acerca a paraguayos al sueño de estudiar en EE.UU.

EducationUSA, con el apoyo del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, anunció la realización del South American EducationUSA Fair Circuit 2025, una feria que reúne a más de diez universidades de EE.UU. El evento está dirigido a estudiantes de secundaria, universitarios, profesionales y público en general interesado en continuar su formación en el país norteamericano.

La feria se desarrollará el sábado 30 de agosto de 2025, de 16:00 a 19:00, en el Centro de Eventos del Paseo La Galería (Avda. Santa Teresa c/ Aviadores del Chaco, Asunción). La entrada será libre y gratuita.

Podrán tener contacto directo con universidades

Durante el evento, los presentes podrán interactuar directamente con representantes de las universidades de EE.UU. a través de stands informativos.

Allí se brindarán detalles sobre programas académicos, requisitos de admisión, costos, procesos de aplicación y opciones de ayuda financiera y becas.

Además, asesores de EducationUSA Paraguay estarán disponibles para responder consultas y orientar a los interesados sobre cuáles son los pasos a seguir para postular a universidades en Estados Unidos.

Habrá charlas y asesoramiento

El evento incluirá también charlas simultáneas sobre becas, programas y oportunidades educativas impulsadas por la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Esto permitirá a los presentes aclarar dudas y conocer de manera integral las posibilidades que ofrece el sistema educativo norteamericano.

Actualmente, más de 600 paraguayos cursan estudios en Estados Unidos en distintos niveles académicos. EducationUSA busca ampliar esa cifra.

La feria ya fue declarada de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional de Turismo y de Interés para la Juventud por la Secretaría Nacional de la Juventud.

Los interesados en participar del evento deben reservar su lugar de manera gratuita completando un formulario que está disponible en las cuentas oficiales.

Oficinas de EducationUSA en Paraguay

Las personas que buscan apoyo personalizado para la búsqueda de una universidad en Estados Unidos, pueden llegar hasta las oficinas de EducationUSA en cuatro puntos del país: