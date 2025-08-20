Feria de Agricultura Familiar ofertará lo mejor de Itapúa en la semana del Mundial de Rally

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció la realización de una Feria de Agricultura Familiar “Consuma lo que Itapúa Produce”, a desarrollarse el próximo 27 de agosto, un día antes del inicio del Mundial de Rally en la región. La actividad busca ofertar productos frescos desde las fincas hasta las ciudades, con buenos precios y calidad. En el primer semestre de este 2025 con este tipo de actividades se generó un movimiento económico de G. 21.500 millones, según datos de la institución.