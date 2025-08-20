Feria de Agricultura Familiar ofertará lo mejor de Itapúa en la semana del Mundial de Rally

Con un acto realizado en el Paseo de Los Teros de la ciudad de Encarnación, representantes de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) lanzaron la próxima Feria de Agricultura Familiar “Consuma lo que Itapúa Produce”. El evento se celebrará el 27 de agosto en el mismo lugar, desde las 10:00.
La actividad se desarrollará en el marco de la agenda del Mundial de Rally, que se disputará en Itapúa del 28 al 31 de agosto.
La feria expondrá productos frescos como queso Paraguay, carne de cerdo, cabra, gallina casera, pato y oveja; huevos caseros, choclo, harina de maíz, poroto rojo, maní, mandioca, almidón, tomate y hortalizas. También estarán disponibles una variedad de comidas típicas, artesanías, flores y plantas.
Según datos del MAG, los productos cárnicos fueron los que generaron mayor ingreso en ventas en las ferias realizadas en el país, alcanzando G. 4.808.243.427 en el primer semestre de este 2025. Entretanto, los granos alcanzaron G. 1.045.270.320; las aves, G. 2.299.594.704; el queso, G. 3.972.027.216; los huevos, G. 836.216.256; mientras que las plantas y flores generaron G. 646.739.100.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Mundial de Rally: realizarán Feria Gastronómica Diocesana en Encarnación
Participarán de la feria productores provenientes de 25 distritos. Según la organización, la actividad beneficiará a 850 familias e involucrará a 55 organizaciones de productores.