Festival ReciclArte 2025: 300 policías garantizarán la seguridad del público

El comisario Cristino Ayala, jefe de la Dirección de la Policía local, explicó que se desplegarán 250 efectivos de seguridad y 50 de apoyo táctico, sumados a la colaboración de agentes de las comisarías del departamento.

“Aunque aún no se realizó la reunión formal con la organización, estamos preparando un operativo completo para garantizar la seguridad de todos. Queremos que el público disfrute con tranquilidad y sin inconvenientes”, aseguró Ayala.

Operativo retorno: un punto clave

El comisario destacó que el operativo retorno suele ser uno de los momentos más críticos, por la aglomeración de vehículos tras los conciertos.

Por eso, la Patrulla Caminera estará presente desde temprano en el desvío de San Bernardino para facilitar la circulación y evitar congestionamientos en la ruta principal.

Seguridad reforzada tras el trágico antecedente de 2022

Hace tres años, una fiesta que se desarrolló en el Anfiteatro José Asunción Flores se tornó tragedia. El 30 de enero de 2022, mientras el grupo colombiano Binomio de Oro se presentaba ante miles de fanáticos, disparos del narcotráfico acabaron con la vida de Vita Aranda y Marcos Ignacio Rojas Mora, y dejaron varios heridos.

Desde entonces, la seguridad en eventos masivos se convirtió en prioridad. Para este año, la Policía Nacional y la Municipalidad de San Bernardino establecieron un plan integral que incluye patrullajes, controles y coordinación con la Patrulla Caminera para agilizar el retorno de los automovilistas.

Artistas que estarán en el evento

- Babasónicos (Argentina) – primera vez en este emblemático escenario.

- Ratones Paranoicos (Argentina) – regresan tras 2011.

- Cuarteto de Nos (Uruguay) – presentando su nuevo álbum “Puertas”.

- La Beriso y Las Pastillas del Abuelo (Argentina).

- El Kuelgue, Los Cafres y Cruzando el Charco (Argentina).

- Monsieur Periné (Colombia) – primera vez en Paraguay, con su mezcla de jazz, swing, pop y ritmos latinoamericanos.

- Flou y Salamandra, celebrando 25 años de trayectoria.

- La de Roberto, Kita Pena, La Nuestra y Bohemia Urbana.

- Deficiente, Lucero Sarambi, Sari Carri, Funk’chula, Ciudad Mansa y El Pórtico.

- Invitados especiales: Juan Cancio Barreto y Grupo Generación, incorporando el folclore paraguayo.

El ReciclArte 2025 es apto para todas las edades. Los menores de hasta 8 años podrán ingresar sin costo, acompañados por un adulto responsable con entrada.

