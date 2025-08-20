San Pedro registra más casos de sarampión y refuerzan brigadas en tres distritos

En el departamento de San Pedro refuerzan acciones de control y vacunación en tres distritos, tras la confirmación de más casos de sarampión.

El doctor Darío Soria, director de la Segunda Región Sanitaria, informó que actualmente se manejan 50 notificaciones, de las cuales 16 casos están confirmados, 29 han sido descartados y 5 siguen en observación. “Estamos en búsqueda activa, hacemos barridas casa por casa con nuestras brigadas”, afirmó el médico.

Los casos se concentran en zonas cercanas al primer contagio

El primer caso fue confirmado en Santa Rosa del Aguaray, y a partir de ese foco inicial, el brote se ha expandido a distritos vecinos, como Tacuatí y Nueva Germania. “Duplicamos nuestra capacidad de brigadas, el trabajo es enorme, pero necesario para evitar que el virus se siga propagando”, expresó Soria. Añadió que la vacunación y la conciencia ciudadana son claves para frenar el brote.

Mayoría de los casos positivos son menores sin vacuna

De los casos confirmados, la mayoría corresponde a menores de edad. También se identificaron dos adultos contagiados: uno de 18 años y otro de 54 años. En todos los casos, son personas no vacunadas, y todos los contagios son nexos directos con el primer caso detectado.

Dificultades por creencia y resistencia a la vacunación

Los profesionales de salud enfrentan retos adicionales en la campaña de inmunización, debido a que algunas personas se niegan a vacunarse por motivos religiosos, ideológicos o de desinformación.

Actualmente, las brigadas trabajan en vacunación, sensibilización y educación comunitaria, con un enfoque de diálogo respetuoso, para lograr que más ciudadanos accedan a la inmunización.