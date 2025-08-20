SEN llevará asistencia a 11 municipios afectados por lluvias

De momento, la SEN tiene conocimiento de 11 municipios afectados por el temporal que se registró en prácticamente todo el territorio nacional.

Según el ministro Arsenio Zárate, la asistencia llegará a Ñeembucú, San Pedro, Amambay, Canindeyú y Concepción, ya que la gran mayoría de los reportes provienen de esos departamentos.

“Estamos trabajando ya en la evaluación de daños y estamos enviando la primera asistencia. Varias familias se quedaron sin techos y estamos trabajando con las gobernaciones”, comentó.

Unas 300 familias afectadas, estiman

Ante la falta de una contabilización oficial, el ministro estimó que a nivel país habría unas 300 familias afectadas por el temporal y entre ellas hay algunas que necesitan techos, kits de alimentos, colchones y frazadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En caso de necesitar algún tipo de contacto o asistencia por parte de la SEN, uno puede contactarse al (0986) 111001, una línea habilitada “24/7″, según el funcionario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Concepción: más de cien viviendas fueron afectadas por tormenta