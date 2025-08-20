Nacionales

SEN llevará asistencia a 11 municipios afectados por lluvias

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, confirmó que se prevé una asistencia en 11 municipios que fueron afectados por las fuertes lluvias que se registraron ayer.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 20:13
Destrozos por temporal en San Juan Bautista del Ñeembucú.
Destrozos por temporal en San Juan Bautista del Ñeembucú. Edgar Vazquez

De momento, la SEN tiene conocimiento de 11 municipios afectados por el temporal que se registró en prácticamente todo el territorio nacional.

Según el ministro Arsenio Zárate, la asistencia llegará a Ñeembucú, San Pedro, Amambay, Canindeyú y Concepción, ya que la gran mayoría de los reportes provienen de esos departamentos.

“Estamos trabajando ya en la evaluación de daños y estamos enviando la primera asistencia. Varias familias se quedaron sin techos y estamos trabajando con las gobernaciones”, comentó.

Un funcionario de la SEN registra los datos de la vivienda de Dolores Villordo, una de las afectadas por el temporal en el barrio 8 de diciembre.
Un funcionario de la SEN registra los datos de la vivienda de Dolores Villordo, una de las afectadas por el temporal en el barrio 8 de diciembre.

Unas 300 familias afectadas, estiman

Ante la falta de una contabilización oficial, el ministro estimó que a nivel país habría unas 300 familias afectadas por el temporal y entre ellas hay algunas que necesitan techos, kits de alimentos, colchones y frazadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En caso de necesitar algún tipo de contacto o asistencia por parte de la SEN, uno puede contactarse al (0986) 111001, una línea habilitada “24/7″, según el funcionario.

Arsenio Zárate, ministro de la SEN.
Arsenio Zárate, ministro de la SEN.

Lea más: Concepción: más de cien viviendas fueron afectadas por tormenta

Enlace copiado