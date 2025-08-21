A 48 horas del desastre, la asistencia de la SEN aún no aparece

Han pasado ya 48 horas desde la tormenta que azotó con fuerza el distrito de San Juan Bautista de Ñeembucú, dejando a centenas de familias con sus viviendas destrozadas.

Lea más: Viviendas dañadas

Sin embargo, la asistencia prometida por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) todavía no ha llegado. La desesperación crece entre los damnificados, que siguen aguardando bajo la intemperie la llegada de chapas, colchones, frazadas y víveres.

Según las autoridades locales, al menos 100 viviendas fueron dañadas en San Juan Bautista, mientras que otras 10 casas resultaron afectadas en el asentamiento Belén del distrito de Tacuaras.

A pesar de que funcionarios de la SEN realizaron un relevamiento de datos ayer, la ayuda concreta aún no se ha materializado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Juan Bautista de Ñeembucú

“Seguimos esperando a la SEN”, declaró el intendente municipal Aldo Armoa (ANR).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras tanto, brigadas de militares del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y personal de la Gobernación de Ñeembucú, encabezados por el secretario de Obras Públicas, Rolando Espinoza, se encuentran trabajando en el despeje de calles, plazas y escuelas bloqueadas por árboles caídos.

“Hemos completado un 70% de la limpieza; falta un 30%”, indicó Espinoza.

Según Rolando Espinoza, más de 71 familias están damnificadas solo en San Juan Bautista. A estas se suman otras 30 familias afectadas en comunidades como Camba Cuá, Laguna Itá, Ciervo Blanco y Otazú.

Lea más: temporal

Lo más preocupante es que la Dirección de Meteorología anuncia nuevas lluvias para esta misma tarde, lo que podría empeorar aún más la situación de quienes no tienen techo ni abrigo. Además, se espera un descenso brusco de la temperatura en los próximos días.

Los afectados no ocultan su indignación ante la falta de reacción de las autoridades nacionales, que nuevamente llegan tarde, si es que llegan, a una emergencia climática.

Desde esta corresponsalía se intentó obtener declaraciones del ministro de la SEN, Cnel (SR) Arsenio Zárate, pero este solo respondió con un saludo vía WhatsApp, evitando dar explicaciones.