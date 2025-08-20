Nacionales

Personal del Codi sigue trabajando tras temporal en Ñeembucú

Comisario Abel Acuña, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna, dijo que en la tarde de ayer se sumaron varios agentes del FTC Sur para brindar apoyo personal en la ciudad de San Juan Bautista. Indicó que los trabajos continúan y que, según el reporte que tiene, se vieron afectadas por el temporal una escuela y ocho casas.

Por Juan Massare
20 de agosto de 2025 - 13:46
Agentes del Codi ayudan a despejar la zona afectada por árboles caídos a raíz del temporal.
La 2ª Compañía de Fuerzas Especiales del CODI-FTC Sur, en apoyo al personal del Regimiento de Caballería N° 2 “Coronel Felipe Toledo”, llevó ayer apoyo inmediato a las familias afectadas por el temporal, con vientos huracanados, en la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Ñeembucú,

Comisario Abel Acuña, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna, comentó al respecto: “La localidad que se llama San Juan de Ñeembucú, que dista a 55 kilómetros de Pilar. Es como una meseta que tiene los árboles muy bajos y donde, normalmente, este tipo de temporales afecta con mucha fuerza”.

Seguido comentó que aparte de gente de la FTC Sur, también enviaron ambulancias para dar respuestas a la ayuda a la gente de esa localidad.

“Los trabajos que se vienen realizando, porque hasta hora continúan las tareas, son despejes de caminos por árboles caídos. También tenemos árboles caídos sobre viviendas, sobre escuelas y se está trabajando en ese contexto”, agregó.

En otro momento añadió: “También se está dando asistencia sanitaria y se está haciendo aislamiento de los lugares donde han caído árboles por cables de alta tensión, mientras la gente de la Ande está haciendo trabajos de iluminación".

Según el reporte, fueron afectadas una escuela y aproximadamente ocho casas.

Para el sábado está prevista la llegada de otro temporal similar, a lo que el Comandante del Comando Codi respondió que están tomando las medidas preventivas para el caso con los personales correspondientes.

