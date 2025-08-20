Personal del Codi sigue trabajando tras temporal en Ñeembucú

La 2ª Compañía de Fuerzas Especiales del CODI-FTC Sur, en apoyo al personal del Regimiento de Caballería N° 2 “Coronel Felipe Toledo”, llevó ayer apoyo inmediato a las familias afectadas por el temporal, con vientos huracanados, en la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Ñeembucú,

Comisario Abel Acuña, comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna, comentó al respecto: “La localidad que se llama San Juan de Ñeembucú, que dista a 55 kilómetros de Pilar. Es como una meseta que tiene los árboles muy bajos y donde, normalmente, este tipo de temporales afecta con mucha fuerza”.

Seguido comentó que aparte de gente de la FTC Sur, también enviaron ambulancias para dar respuestas a la ayuda a la gente de esa localidad.

“Los trabajos que se vienen realizando, porque hasta hora continúan las tareas, son despejes de caminos por árboles caídos. También tenemos árboles caídos sobre viviendas, sobre escuelas y se está trabajando en ese contexto”, agregó.

En otro momento añadió: “También se está dando asistencia sanitaria y se está haciendo aislamiento de los lugares donde han caído árboles por cables de alta tensión, mientras la gente de la Ande está haciendo trabajos de iluminación".

Según el reporte, fueron afectadas una escuela y aproximadamente ocho casas.

Para el sábado está prevista la llegada de otro temporal similar, a lo que el Comandante del Comando Codi respondió que están tomando las medidas preventivas para el caso con los personales correspondientes.