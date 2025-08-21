El “pecado” de Miguel Prieto fue derrotar al clan Zacarías en CDE, dice diputado

El diputado liberal Arnaldo Valdez estuvo de visita en Ayolas y señaló que, lastimosamente, la Cámara de Diputados destituyó a Miguel Prieto (YoCreo) de la Intendencia de Ciudad del Este. Este hecho es, más bien, una jugada política del Partido Colorado, sobre todo de Honor Colorado (HC). Esto se debe a que Prieto tiene varios “pecados” para el partido de Gobierno; uno de ellos es que Miguel Prieto derrotó al clan Zacarías en Ciudad del Este, expresó.
Lea más: Pobladores piden mayor asistencia medica y medicamentos en USF de Ayolas
El siguiente “pecado” de Prieto es haber hecho bien su trabajo, y eso se vio a nivel nacional, lo que lo ubica como uno de los potenciales candidatos a la Presidencia de la República.
“Este equipo político que está al frente del Gobierno Nacional persigue a todos aquellos opositores que se posicionan a nivel nacional, que protestan, que luchan y pelean, como ocurrió con el caso de Kattia González y ahora con el caso de Prieto. Creo que vendrán por más gente, lastimosamente”, indicó.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Miguel Prieto
En otro momento, al ser consultado sobre la situación del intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, Valdez señaló que no existe cómo refutar: se está hablando de más de G. 500.000 millones que no se sabe dónde están.
La intervención de la comuna de la capital se genera por cinco o seis denuncias, y el interventor agrega otras cinco más; es decir, que de seguir el proceso de intervención podrían encontrarse muchos hechos más que ameriten la destitución de Nenecho, agregó.
Lea más: Santiago Peña evita hablar de la destitución de Nenecho, pero defiende la de Prieto