El “pecado” de Miguel Prieto fue derrotar al clan Zacarías en CDE, dice diputado

El diputado liberal Arnaldo Valdez estuvo de visita en Ayolas y señaló que, lastimosamente, la Cámara de Diputados destituyó a Miguel Prieto (YoCreo) de la Intendencia de Ciudad del Este. Este hecho es, más bien, una jugada política del Partido Colorado, sobre todo de Honor Colorado (HC). Esto se debe a que Prieto tiene varios “pecados” para el partido de Gobierno; uno de ellos es que Miguel Prieto derrotó al clan Zacarías en Ciudad del Este, expresó.

Lea más: Pobladores piden mayor asistencia medica y medicamentos en USF de Ayolas

El siguiente “pecado” de Prieto es haber hecho bien su trabajo, y eso se vio a nivel nacional, lo que lo ubica como uno de los potenciales candidatos a la Presidencia de la República.

“Este equipo político que está al frente del Gobierno Nacional persigue a todos aquellos opositores que se posicionan a nivel nacional, que protestan, que luchan y pelean, como ocurrió con el caso de Kattia González y ahora con el caso de Prieto. Creo que vendrán por más gente, lastimosamente”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Miguel Prieto

En otro momento, al ser consultado sobre la situación del intendente de Asunción, Nenecho Rodríguez, Valdez señaló que no existe cómo refutar: se está hablando de más de G. 500.000 millones que no se sabe dónde están.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La intervención de la comuna de la capital se genera por cinco o seis denuncias, y el interventor agrega otras cinco más; es decir, que de seguir el proceso de intervención podrían encontrarse muchos hechos más que ameriten la destitución de Nenecho, agregó.

Lea más: Santiago Peña evita hablar de la destitución de Nenecho, pero defiende la de Prieto