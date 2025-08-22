Día del Folclore Paraguayo: hoy celebramos los elementos más importantes de nuestra cultura popular

Paraguay es, sin dudas, un país rico en tradiciones culturales que componen nuestra identidad y que son motivo de orgullo y de celebración. Hoy, 22 de agosto, celebramos, en el Día del Folclore Paraguayo, todos aquellos elementos que nos arraigan a nuestra tierra y que hasta en la lejanía nos aferran a nuestro suelo.

La palabra folklore -o folclore, aceptada por la Real Academia Española-, que abrevia de alguna forma al saber popular, fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William John Thoms (1803-1885), con el seudónimo de Ambrose Merton, según una publicación de la revista londinense “Athenaeum” del 22 de agosto de 1846, recuerda la Agencia IP Paraguay.

La palabra está compuesta por dos voces inglesas: “folk” -pueblo- y “lore” -saber, ciencia- para definir al saber popular, los conocimientos, usos y costumbres transmitidos de generación en generación; en definitiva, lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.

La Unesco estableció el Día Mundial del Folclore en el año 1960, en recordación de la creación del término “folclore”, y en Paraguay, fue establecido por ley en 2021, en el que se establece esta fecha “en conmemoración de las tradiciones y creencias populares, cuyas manifestaciones colectivas mantienen la identidad del pueblo paraguayo”.

Folclore paraguayo: algunos de los elementos más representativos

Entre la herencia cultural que denominamos folclore paraguayo encontramos conocimientos espirituales y materiales, algunos con aplicaciones prácticas en distintos momentos de la vida como comunidad. Uno de los elementos principales es que es de origen anónimo, aunque esté siempre vigente y perdure en la memoria popular.

Forman parte del folclore, entre otros, los káso ñemombe’u como Perurima y Pychãichi, el arpa paraguaya, los mitos como el Jasy Jatere y el Luisõ, las leyendas como las de Ykua Bolaños y Ñandejára guasu, las supersticiones, los juegos, las religiosidades populares, las comidas típicas, el tereré, la medicina natural, algunas artesanías, danzas, la música y el ñe’enga.

También forman parte del folclore nacional: el ñandutí, bordado inspirado en la tela de araña -según la leyenda- y cuyo nombre proviene de ese elemento de la naturaleza. Cuenta además con el ao po’í, tela rustica bordada por habilidosas artesanas, cuyo talento hoy incluso es exportado al resto del mundo.

Además encontramos los bordados, la cerámica, los sombreros de paja -el tradicional piri-, las esculturas de madera, la plata y el oro afiligranados y que forman parte de la gran variedad que tiene nuestra artesanía.

Incluye además la confección de prendas de vestir en cuero, las carteras, las botas hechas a mano, muy apreciadas por los turistas que visitan el país, y llegando incluso a otros países.

Otros componentes de nuestro folclore

Entre los elementos típicos de nuestro folclore encontramos además las piezas elaboradas por nuestras comunidades indígenas como arcos y flechas, collares de plumas y otros numerosos productos originales.

El arpa paraguaya y las guitarras brindan a la música típica el toque justo para escucharla y bailarla en los numerosos festivales. La guarania, música nativa suave y romántica interpretada por la orquesta típica paraguaya, compuesta por el trío básico -un arpa y dos guitarras-, y a veces acompañada por violines, contrabajo y acordeón.

Nuestro tradicional y delicioso “asado”- carnes asadas a la parrilla que contienen costillas y filetes de carne de vaca, como así también trozos de pollo, cordero y cerdo- acompañado con ensalada mixta y la infaltable mandioca también forman parte de nuestro folclore.

Tampoco faltan las deliciosas comidas típicas como el vori-vori, el mbeyú, el chipa so’o , el pastel mandi’o y muchos otros. Nuestras bebidas tradicionales, el tereré -con infusión de remedios yuyos, agua fresca, y nuestra yerba- para los días de calor y el mate para los días de frío son también parte de nuestro riquísimo acervo folclórico.

