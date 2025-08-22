Rama de árbol cae sobre un alumno de preescolar en San Antonio

SAN ANTONIO. Un alumno del preescolar de la escuela Isaac Cabrera, del barrio Acosta Ñu de esta ciudad, se salvó de un milagro tras caerle un gajo de una planta de yvyraju debido al fuerte viento. El niño, de cinco años, se encuentra fuera de peligro y en observación en el Hospital Distrital de Ñemby. El árbol está ubicado en una propiedad contigua a la institución educativa.