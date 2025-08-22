Nacionales

Rama de árbol cae sobre un alumno de preescolar en San Antonio

SAN ANTONIO. Un alumno del preescolar de la escuela Isaac Cabrera, del barrio Acosta Ñu de esta ciudad, se salvó de un milagro tras caerle un gajo de una planta de yvyraju debido al fuerte viento. El niño, de cinco años, se encuentra fuera de peligro y en observación en el Hospital Distrital de Ñemby. El árbol está ubicado en una propiedad contigua a la institución educativa.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
22 de agosto de 2025 - 17:49
Parte del árbol que cayó sobre un niño del preescolar de la escuela Isaac Cabrera de la ciudad de San Antonio. Higinio Ruiz Diaz

El fuerte viento del sector norte que afectó a la ciudad de San Antonio, departamento Central, derribó una rama de gran porte de un árbol de yvyraju, que cayó sobre un alumno del preescolar de la escuela Isaac Cabrera.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00. El alumno, de cinco años, se encontraba jugando en la hamaca cuando, de repente, se desplomó un gajo del árbol que cayó sobre la baranda y el juego infantil.

La estructura de metal de la hamaca habría amortiguado el impacto y no afectó de lleno al niño, quien sufrió varias heridas, pero se encuentra fuera de peligro, según mencionó la directora de la institución, profesora María Mendoza

La hamaca del pequeño parque del preescolar quedó muy dañada. La estructura salvó al niño de lesiones graves.
El árbol se encuentra en una propiedad privada contigua a la escuela. Gran parte de la rama quedó sobre la sala de clases del preescolar, por lo que la comunidad educativa exige la tala de la planta.

El afectado se encuentra en estado de observación en el Hospital Distrital de Ñemby.

La directora de la escuela Isaac Cabrera, profesora María Mendoza.
“Fue un gran susto. Apenas ocurrió el hecho, trasladamos al niño al hospital y ahora, solo por protocolo, se encuentra en observación”, expresó la directora.

