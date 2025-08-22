Rama de árbol cae sobre un alumno de preescolar en San Antonio

El fuerte viento del sector norte que afectó a la ciudad de San Antonio, departamento Central, derribó una rama de gran porte de un árbol de yvyraju, que cayó sobre un alumno del preescolar de la escuela Isaac Cabrera.
El hecho ocurrió cerca de las 13:00. El alumno, de cinco años, se encontraba jugando en la hamaca cuando, de repente, se desplomó un gajo del árbol que cayó sobre la baranda y el juego infantil.
Lea más: Padres cierran escuela de San Antonio para denunciar falencias
La estructura de metal de la hamaca habría amortiguado el impacto y no afectó de lleno al niño, quien sufrió varias heridas, pero se encuentra fuera de peligro, según mencionó la directora de la institución, profesora María Mendoza
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El árbol se encuentra en una propiedad privada contigua a la escuela. Gran parte de la rama quedó sobre la sala de clases del preescolar, por lo que la comunidad educativa exige la tala de la planta.
El afectado se encuentra en estado de observación en el Hospital Distrital de Ñemby.
“Fue un gran susto. Apenas ocurrió el hecho, trasladamos al niño al hospital y ahora, solo por protocolo, se encuentra en observación”, expresó la directora.