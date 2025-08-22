Zacarías Irún califica de justa la destitución de Miguel Prieto

El director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún, participó de la inauguración de la plaza Antonio Dos Santos en la ciudad de Pilar, una obra modernizada con inversión de Itaipú en el populoso barrio San Antonio.

Al finalizar el acto, Zacarías dialogó con la prensa y fue consultado sobre la reciente destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo), por la Cámara de Diputados.

“Creo que la Cámara tomó la decisión que debía tomar. La Contraloría y el interventor apenas detectaron una pequeña parte de las irregularidades cometidas por Miguel Prieto”, señaló Zacarías.

Agregó que existen cerca de 40 denuncias contra Prieto en la Fiscalía.

“La Contraloría y el interventor hablaron de cuatro o cinco puntos, pero hay otros 30 aspectos que deben analizarse. Si solo un tercio de eso es cierto, ya tenemos 10 puntos más. Es decir, el intendente tenía que irse, y se fue”, afirmó.

Zacarías también aseguró que la Asociación Nacional Republicana (ANR) trabajará de manera unida para recuperar el control del municipio esteño.

“La consecuencia de esto es la recuperación del municipio de Ciudad del Este”, subrayó.

El intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo), fue destituido el martes pasado por la Cámara de Diputados luego de recibir el informe emitido por el interventor Ramón Ramírez.

Justo Zacarías Irún estuvo acompañado por el vicepresidente de la República, Pedro Alliana; el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR); el intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR); y el embajador de Paraguay en Marruecos, Víctor Hugo Paniagua (exgobernador de Amambay).