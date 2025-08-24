Ponen en duda renuncia de Nenecho y piden destituirlo: “Que le caiga el peso de la ley”

Tras la conferencia de prensa que dio el pasado viernes Óscar “Nenecho” Rodríguez, donde presentó su renuncia al cargo de intendente de la ciudad de Asunción, coincidiendo con la entrega de los resultados de la intervención al Ministerio del Interior y siendo este el que debe remitir a Cámara de Diputados, la parlamentaria reclama que la renuncia aún no haya quedado firme.

El ministro del Interior debe remitir sin más demora el informe del interventor (de la Municipalidad de Asunción) a la Cámara de Diputados, manifiesta en su cuenta de X la parlamentaria opositora Johanna Ortega.

“La ley es clara, la renuncia de Nenecho no ha quedado firme aún y encima, aparentemente, no reúne los requisitos legales, por lo que ni sería válida”, agrega.

Indica que la intervención debe seguir su curso, que en este caso, consiste en que el Ministerio del Interior remita el informe de la intervención a la Cámara de Diputados.

“Debemos tomar conocimiento del informe y sesionar extraordinariamente si es necesario para destituir a Nenecho y que le caiga todo el peso de la ley", manifestó.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, entregó la semana pasada al Poder Ejecutivo el informe final de la intervención.

El informe elaborado por él y su equipo de intervención contiene unas 5.000 hojas y 124 biblioratos de “respaldo documental”.