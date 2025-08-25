Indígenas vuelven al Cruce Guaicá de la ruta PY03 e insisten en la renuncia del titular del Indi

Desde las 8:00 de esta mañana, unas trescientas personas están cerrando la ruta principal en forma intermitente, afectando la libre circulación de todo tipo de vehículos que utilizan este importante trayecto que cruza por el departamento de San Pedro para trasladarse a la zona norte o hacia la capital del país.

Durante los cortes realizados esta mañana, ya se produjeron inconvenientes con algunos conductores que circulan por la zona, por lo que tuvieron que intervenir los efectivos de la Policía que custodian la movilización.

En lo que corresponde al reclamo de las comunidades de las distintas parcialidades provenientes de los departamentos de San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, uno de los dirigentes que encabeza la movilización, César Dosanto, explicó que el único pedido de las familias que se encuentran en manifestación desde hace quince días es la desvinculación de la presidencia del Indi, el Gral. (R) Juan Ramón Benegas, a quien consideró una persona que no tiene el perfil para seguir ocupando el cargo.

Al ser consultado sobre por qué resolvieron retornar a la zona de San Pedro, teniendo en cuenta que supuestamente iban a ser atendidos por representantes de la institución en la oficina regional del Indi, ubicada en la localidad de Yhú, el líder respondió que lamentablemente el traslado a ese lugar fue un fracaso total debido a que el local no cuenta con ningún funcionario que pueda servir como nexo para solucionar el problema, que es la destitución de Benegas.

Reclamo al presidente Santiago Peña

En ese sentido, el referente de los indígenas hizo un pedido especial al presidente de la República, Santiago Peña, para que no se desentienda del reclamo que están realizando las familias indígenas, que ya no están conformes con la continuidad en el cargo del funcionario que puso como representante de los pueblos originarios.

“Pedimos al presidente de la República que escuche nuestro pedido, porque mientras este señor no salga del Indi, nosotros vamos a seguir en la ruta, por más que sabemos que algunos de los líderes indígenas están recibiendo dinero para no acompañar nuestro reclamo. Los que no estamos metidos en esas cosas seguiremos en la lucha hasta lograr la destitución de esta persona”, subrayó.

