INE: 3 de cada 10 paraguayos solo habla guaraní

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Paraguay 3 de cada 10 personas, de 5 años en adelante, hablan guaraní en el hogar. Por otra parte, el 38,6% combina el uso del guaraní con el castellano, mientras que en zonas urbanas el uso del idioma alcanza el 16,3%. En Asunción, se registra el menor porcentaje, con solo el 3%.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 20:09
En el área rural es donde más de la mitad de la población (53,1%) utiliza el idioma guaraní.
El 25 de agosto de 1967, con la promulgación de la Constitución Nacional, el guaraní, fue reconocido por primera vez como lengua nacional, otorgándole rango jurídico y reafirmando su papel como símbolo vivo de la identidad paraguaya.

En el marco de esta importante recordación, el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone a conocimiento los datos sobre la población paraguaya guaraní hablante.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2024 del INE, en Paraguay 3 de cada 10 personas de 5 años y más años de edad hablan guaraní en el hogar, mientras que 38,6% combina el uso del guaraní y el castellano.

La presencia del guaraní es más fuerte en el área rural, donde más de la mitad de la población (53,1%) lo utiliza, mientras que en las zonas urbanas el uso alcanza el 16,3%.

A nivel departamental, San Pedro y Concepción lideran el uso del guaraní, con 64% y 66% de hablantes, respectivamente. Le siguen Caaguazú (59%) y Caazapá (53%). En el otro extremo, Asunción registra el menor porcentaje, con un 3% de población que lo emplea como idioma principal, aunque un tercio de sus habitantes (34%) combina guaraní y castellano.

En Cordillera, el guaraní es hablado por el 35% de la población y el bilingüismo (guaraní y castellano) alcanza el 49%. Alto Paraná registra un 29% de guaraní y 34% de bilingües; Presidente Hayes, 24% y 46% respectivamente. En Itapúa, el guaraní alcanza al 35% de la población y el bilingüismo al 32%, mientras que en Misiones estas proporciones son de 37% y 40%.

Central, el departamento más poblado, cuenta con un 10% de hablantes de guaraní y un 50% que combina guaraní y castellano, mientras que en Amambay estas cifras son de 44% y 27%, respectivamente.

Los datos no incluyen los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay, comunidades indígenas y viviendas colectivas.

Este 25 de agosto, el INE conmemora el valor del guaraní como herencia cultural y elemento esencial de la diversidad lingüística nacional, reafirmando la importancia de su preservación y promoción para las generaciones presentes y futuras.

