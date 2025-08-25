Mundial de Rally se iniciará en Encarnación con la “Largada Simbólica” en el Sambódromo

La largada simbólica marcará el encendido del rugido del rally, donde los fanáticos podrán vivir de cerca el paso de los mejores pilotos y equipos del planeta. Será celebrado en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, conocido popularmente como el sambódromo encarnaceno.

Cada máquina de competición cruzará la rampa ceremonial en un marco cargado de adrenalina, acompañada de luces, fuegos artificiales y la ovación del público. Un espectáculo que quedará grabado en la memoria de Encarnación y de todo el país.

Durante la jornada, los protagonistas del WRC serán presentados uno a uno, en una antesala que prepara a la ciudad para recibir los exigentes caminos que pondrán a prueba a las estrellas mundiales del rally. El ambiente festivo se potenciará con la presencia de miles de fanáticos que convertirán al Sambódromo en el epicentro de la pasión tuerca en Sudamérica.

El evento contará con artistas de primer nivel, que serán parte de la fiesta para hacer vibrar a los presentes. La banda Tierra Adentro y el reconocido DJ Indio Rubio serán las estrellas musicales principales de la noche. También habrá una presentación de la gran edición número 100 del Carnaval Encarnaceno, que, con color, baile y alegría, dará el sello cultural a una noche inolvidable.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, los niños de hasta 7 años podrán ingresar gratis, siempre acompañados por un adulto. Y, como beneficio especial, todas las personas que adquieran su ticket de la Largada Simbólica tendrán acceso gratuito al Fan Zone el mismo jueves 28, un espacio exclusivo para vivir de cerca la experiencia WRC con atracciones, activaciones y actividades para toda la familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acceso al Sambódromo se habilitará desde las 15:00, mientras que la ceremonia de apertura comenzará a las 17:00 horas. Las entradas ya están disponibles en las plataformas oficiales con precios accesibles y zonas diferenciadas: Platea Este: G. 50.000 por persona; Platea Oeste: G. 50.000 por persona; y Preferencia Este: G. 100.000 por persona.

Lea más: Mundial de Rally: Pilotos se preparan para el gran evento en las últimas pruebas privadas

Fan Zone

Será un espacio habilitado del 27 al 30 de agosto, de 08:00 a 22:00, que ofrecerá experiencias interactivas, exhibición de autos y equipos, activaciones de marcas, un food park y shows en vivo.

Entre los atractivos confirmados se destaca el concierto de Villagrán Bolaños el viernes 29, además de entrevistas abiertas con los tres mejores pilotos de cada jornada. Asimismo, una pantalla gigante transmitirá las carreras en tiempo real.

El acceso a la Fan Zone tendrá un costo de G. 20.000 por día, con entradas disponibles a través de la plataforma Tuti.

Con esta propuesta, Encarnación se consolida como uno de los epicentros del Rally del Paraguay, ofreciendo no solo deporte de primer nivel, sino también un ambiente festivo que reunirá a competidores, turistas y familias en torno a una experiencia inolvidable.