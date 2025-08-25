Nuevo recorrido de la Línea 96 beneficia a San Lorenzo, Fernando de la Mora y Ñemby

Desde hoy, lunes, rige esta disposición y los usuarios ya cuentan con el servicio, anuncian desde el Viceministerio de Transporte. Indican que el objetivo es ampliar la cobertura del transporte público en barrios de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Ñemby,

El nuevo recorrido de la Línea 96 se extiende desde el barrio Ita Ka’aguy de Fernando de la Mora zona Sur hasta el centro de Asunción, beneficiando a los barrios Espíritu Santo, Lote Guazú y Villa del Maestro de San Lorenzo, así como a Pa’i Ñu de Ñemby.

La medida permite ampliar la cobertura en zonas que contaban con un servicio limitado, acercando el transporte público a más familias, dando respuesta a reclamos ciudadanos y orientándose a un servicio más eficiente y accesible.

El servicio opera con una frecuencia de 15 minutos en horario pico, 30 minutos en horario intermedio y 45 minutos en horario nocturno, y las unidades cuentan con inspección mecánica vigente, dimensiones reglamentarias, capacidad de carga adecuada y validadores electrónicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, la empresa transportista tiene la obligación de presentar reportes mensuales de validaciones por horario y transmitir los datos operativos al VMT.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Transporte público: las multas del Viceministerio de Transporte con sanciones más severas

Itinerario

La salida es desde la parada Terminal de la empresa Aldana S.A., en el barrio Ita Ka’aguy, continuando por José Decoud, Paz del Chaco, San Salvador, Chile, Bogotá, 1º de Mayo, Pratt Gill, Av. Moisés Bertoni, Av. Victorino Curiel, Concordia, Brasil, Samuhú, Estados Unidos, Av. Del Maestro, Av. Luis María Argaña, Avelino Martínez, Rafael Matteri, Madres Paraguayas, Mariano Roque Alonso, Facundo Machain, 21 de Setiembre, Pastora Céspedes y Ruta Mariscal Estigarribia.

Posteriormente, sigue por la Avda. Eusebio Ayala, General Aquino, Teodoro S. Mongelós, República Francesa, Félix de Azara, General Díaz, Hernandarias, Av. Stella Maris, Teniente Díaz Pefaur, Río de la Plata, Doctor Paiva, Alférez Silva, Doctor Coronel, Londres, Juan A. Gelly, Nuestra Señora de la Asunción, Av. Chiang Kai Shek, Ayolas, Av. Itá Ybaté y Antequera, hasta llegar a 36 Proyectadas.

El retorno inicia en Antequera y continua por la Av. Itá Ybaté, Ayolas, Av. Chiang Kai Shek, Nuestra Señora de la Asunción, Dupuis, Colón, Lisboa, Doctor Paiva, Teniente Guillermo Arias, Patricios, Piribebuy, Hernandarias, Av. Stella Maris, Av. Colón, Piribebuy, México, Luis A. de Herrera, Pettirossi, Av. Eusebio Ayala y Ruta Mariscal Estigarribia.

Sigue luego por Pastora Céspedes, 21 de Setiembre, Facundo Machain, Mariano Roque Alonso, Madres Paraguayas, Rafael Matteri, Av. Luis María Argaña, Avelino Martínez, Av. Del Maestro, Estados Unidos, Samuhú, Brasil, Concordia, Av. Victorino Curiel, Av. Moisés Bertoni, Pratt Gill, 1º de Mayo, Bogotá, Chile, San Salvador, Paz del Chaco y José Decoud, hasta llegar nuevamente a la parada Terminal.