Parque Guasu: exigen transparencia en adjudicaciones del MOPC

La organización Salvemos el Parque Guasu, exigió al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), un proceso de transparencia y de rendición de cuentas en el “Plan Maestro, Plan de Sostenibilidad y Mejoramiento Integral de los Parques Urbanos Guasu y Ñu Guasu”, el cual tiene disponible un presupuesto de G. 15.695 millones (US$ 2,1 millones).

Los recursos fueron otorgados por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), pero siguen sin difundir el monto específico de las adjudicaciones a las empresas participantes, denuncian desde la organización.

“Luego de 13 años de solicitudes, reclamos y diversas amenazas de intervenciones inmobiliarias como Lagunas de atenuación, por parte de la Universidad de Taiwán, y atravesando 3 administraciones diferentes del MOPC, llegamos al logro ciudadano de tener reconocimiento como Reserva Ecológica (Ley 6941/22)“, recordaron.

Luego, indicaron que desde agosto del 2024, hace más de un año, aguardan las mejoras e inversiones, que al fina parecen concretarse.

Reunión con empresas adjudicadas

El miércoles 6 de agosto, el mismo día en el cual anunciaron la inversión de más de US$ 2 millones, para las mejoras en el Parque Guasu, miembros de Salvemos se reunieron con autoridades del MOPC y representantes de las empresas adjudicadas Consorcio ITHSME-VICICOM/Consorcio Guasu y la Compañía de Ingenieros Asociados (CIA SA), que tiene a su cargo la fiscalización de los trabajos, según informaron.

La organización valoró este encuentro, pero indicó que “es necesario y urgente para conocimiento de la ciudadanía y organismos de control, deslindar los montos para el Parque Ñu Guasu y Parque Guasu Metropolitano, como la asignación por empresa tanto para el diagnóstico socio ambiental, la ejecución de obras y su fiscalización”. Estas informaciones son aún desconocidas y no fueron difundidas por Obras Públicas.

Remarcaron que, para avanzar con el proyecto es urgente la transparencia y rendición de cuentas de parte del MOPC, “para responder a las precisiones que se nos soliciten y precautelarnos de la desinformación o manipulación de esta iniciativa”.