San Antonio: enfermeros del centro de salud denuncian amenaza de querella judicial por parte de la directora

Enfermeros del Centro de Salud de San Antonio, departamento Central, denunciaron que fueron amenazados por la directora, doctora Cinthia Ríos, con que serán querellados si no se retractan de la denuncia realizada ante el Ministerio de Salud.

Los trabajadores presentaron, en julio último, una nota a la Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) sobre las múltiples necesidades del centro y denunciaron que permanentemente son avasallados en sus derechos.

La denuncia habría sido cajoneada en el MSPBS por presiones políticas, y los funcionarios fueron convocados por la jefa de enfermería, Olga Ovelar, para una reunión con la directora, Dra. Cinthia Ríos, y la supervisora de la Undécima Región Sanitaria, Norma Fleitas.

Primeramente, fueron obligados a apagar sus celulares para no grabar la conversación, pero uno logró registrar toda la charla, y se escucha la advertencia de la directora de que la denuncia realizada es grave, y que si no se retractan, serán querellados y deberán pagar 300 millones cada uno.

Incluso, se escucha que la enfermera jefa pide indicar en la nota de rectificación que firmaron dicha denuncia sin saber lo que estaba escrito en el documento.

“La directora nos exige pedir disculpas y retractarnos en la denuncia realizada ante el Ministerio sobre lo que estamos viviendo en el centro de salud, o de lo contrario nos va a querellar y pedir 300 millones de guaraníes a cada uno”, explicó uno de los afectados.

Dijo que tal advertencia se hizo ante la presencia de la propia supervisora de la XI Región Sanitaria, Norma Fleitas, quien también dio un plazo de 8 días para presentar la nota de retractación.

Contenido del escrito

En la denuncia presentada refieren que son avasallados en sus derechos humanos y laborales por la directora y la jefa de enfermería, y que son permanentemente amenazados con descontrataciones o la disminución de la carga horaria.

Indican, además, que son obligados a realizar tareas que no les corresponden, que carecen de área de descanso en horas nocturnas y que faltan equipos básicos para la atención de los pacientes.

Cuestionan la designación de la jefa de enfermería, que es contratada y no funcionaria permanente, como lo exige la Ley de la Función Pública. Además, indican que existen funcionarios privilegiados.

Aseguran que reciben las quejas y reclamos de los pacientes ante las ausencias permanentes del personal de blanco. Resaltan que ya están cansados de tanto maltrato y solicitan la intervención del nosocomio.

Pero dicha nota no fue respondida por la directora Zenaida Rotela, y ahora los funcionarios son obligados a retractarse.

La directora reiteró la advertencia

Consultada la directora del centro de salud, Cinthia Ríos, sobre lo ocurrido en la reunión, ella reiteró la advertencia: “Si tienen pruebas de todo lo que está escrito allí, adelante, nos vemos donde corresponda”, indicó en un mensaje de WhatsApp.

Dijo que no fueron obligados a retractarse, y que, si lo quieren hacer, pueden hacerlo, y que todo está fuera de contexto.

También se intentó escuchar la versión de la supervisora regional, Norma Fleitas, pero ella indicó que estaba trabajando y pidió respeto. Estamos abiertos si desea referirse al tema cuando esté disponible.