Video: periodista es agredida por un guardia durante cobertura en cárcel de Emboscada

La periodista Jéssica Martínez se encontraba realizando su trabajo frente a la Penitenciaría de Emboscada Antigua cuando, de forma inesperada, recibió un golpe en el pecho de parte de uno de los guardias del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
El incidente ocurrió este lunes, en el marco de la intervención al penal, tras las denuncias sobre la existencia de lujosas “celdas VIP” con jacuzzi e internet.
Lea más: Trasladan a presos vip de Emboscada Antigua tras hallazgo de lujos
Tras la agresión, que quedó grabado en un video, un grupo de periodistas expresó su solidaridad con la colega y exigió al menos una disculpa institucional.
Desde el Ministerio de Justicia enviaron un mensaje de WhatsApp que señala que el ministro Nicora pidió disculpas “por el gesto inapropiado de su guardia”. Sin embargo, los periodistas sostuvieron que no se trató de un simple gesto, sino de una agresión física, y señalaron la diferencia entre ambos términos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Responsabilizan a Peña por celdas VIP y acceso a internet del crimen organizado
El SPP se pronunció
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado que recuerda el libre ejercicio del periodismo debe ser respetado.
“El SPP exige el debido respeto a las y los trabajadores y trabajadoras de prensa y al libre ejercicio del periodismo”, manifestó el sindicato.