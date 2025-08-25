Video: periodista es agredida por un guardia durante cobertura en cárcel de Emboscada

La periodista Jéssica Martínez, del medio Ñandutí, fue golpeada en el pecho por un guardia del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, mientras realizaba una cobertura frente al Penal de Emboscada Antigua. Este hecho generó repudio y reclamos de respeto a la labor periodística.