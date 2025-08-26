Mercosur “cambia la vida” de los pobladores de San Pedro y Concepción con un proyecto

Ante “importantes desafíos de conectividad física”, el Mercosur, a través de su Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) se financió un proyecto para “cambiar la vida” de los pobladores de los departamentos de San Pedro y Concepción.

Las obras en sí implican la construcción y rehabilitación que se está llevando a cabo de 150,061 km de rutas, que según la institución, “está transformando profundamente la comunidad”.

“Este proyecto no solo busca dinamizar las economías locales, sino también aportar a una mejora en la calidad de vida de los habitantes. Gracias a las obras, los pobladores de la región pueden viajar con mayor rapidez y sin obstáculos, incluso durante condiciones climáticas adversas”, aseguran.

Al respecto, la directora del proyecto, Romina Zárate, precisó que anteriormente había un camino de tierra completamente intransitable, sin embargo, ahora hay una reducción de dos horas en el tiempo de viaje entre ambos departamentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Mercosur financiará obras de alcantarillado en Caazapá

Más proyectos financiados por el Mercosur

Otro punto que detalla el Mercosur es que “las comunidades de la zona venían soñando con estas mejoras desde hace tiempo”, ya que por el mal estado de los caminos, se dificultaba el comercio e incluso el acceso a los centros de salud que se encontraban a pocos kilómetros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de estas obras en Paraguay, el Mercosur, a través de Focem, financió unos 21 proyectos destinados al desarrollo de infraestructura, inclusión social y conectividad con unos US$ 640 millones.

Lea más: Mercosur y Canadá retoman negociaciones para alcanzar acuerdo de libre comercio