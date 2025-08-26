Productores de Caaguazú exigen freno al ingreso de tomate brasileño

Los agricultores señalaron que la producción local está cubriendo la demanda nacional y que el contrabando o la importación indiscriminada del rubro perjudicaría directamente a las familias que dependen de esta actividad.

El productor Abel Brítez manifestó que actualmente se está teniendo una comercialización muy estable del tomate, pero que preocupa bastante la amenaza de importación y el ingreso ilegal de tomates del Brasil. Señaló que se debe respetar la producción nacional y que, como gremio, estarán solicitando al MAG documentos sobre todo el movimiento de tomates nacionales e importados que se están comercializando en el país para realizar un control cruzado del tema.

Señaló que el MAG debe identificar a las personas y autoridades que están queriendo manipular la situación comercial de los productos frutihortícolas del país.

En ese sentido, exigieron al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dar prioridad a la producción nacional y fortalecer los controles fronterizos para evitar la entrada y comercialización ilegal de tomates foráneos.

Por su parte, el director de Comercialización del MAG, Ing. Ernesto Sotelo, manifestó que actualmente se está paliando la demanda nacional y que, por el momento, no existe ninguna intención de ingresar tomates del extranjero. Indicó que se está dando prioridad a los agricultores del país y que lo que se está diciendo son rumores sin fundamentos.

Según proyecciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se estima que este año los productores del departamento de Caaguazú generarán unos 67.667.600 kilos de tomate, lo que equivale al 73% de la producción nacional. El resto se divide entre los departamentos de Central, Alto Paraná, Concepción, Paraguarí, Cordillera, Canindeyú, San Pedro, Itapúa y Guairá. La estimación global para este año es de 86.840.300 kilos de la hortaliza.

La demanda nacional de tomate ronda los 6 millones de kilos mensuales, situación que actualmente se está pudiendo paliar con la producción nacional.

Los productores remarcaron que el contrabando no solo afecta a los agricultores, sino que también impacta en la calidad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores paraguayos.