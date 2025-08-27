DNIT decomisa mercaderías por más de G. 1.200 millones en operativos de control

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) llevó adelante nuevos procedimientos de control e incautación de mercaderías de contrabando y sin documentación correspondiente, que derivaron en el decomiso de unas 2.000 bolsas de cebollas y 250 bolsas de papas en diferentes puntos del país.

El jefe operativo de la DNIT, Martín Cáceres, informó que los operativos fueron posibles gracias a un trabajo de inteligencia y coordinación con instituciones como el SENAVE, Delitos Económicos y otras dependencias estatales, abarcando depósitos, supermercados y puestos de venta.

“Estamos realizando estos controles prácticamente todos los días con las instituciones que forman parte del circuito de trabajo. En este caso, las incautaciones se dieron en un depósito ubicado entre San Lorenzo y Capiatá, y también en instalaciones de una logística en Coronel Oviedo”, explicó Cáceres.

Según el funcionario, en el depósito de la empresa Martinar S.A., se encontraron productos sin la debida etiqueta ni respaldo documental, lo que derivó en el decomiso. Las cargas correspondían a mercaderías de origen brasileño y argentino.

Millonaria incautación

El valor total de lo incautado se estima entre 1.000 y 1.200 millones de guaraníes, representando un fuerte golpe económico al circuito de distribución de productos ilegales.

La DNIT resaltó que los procedimientos continuarán de manera permanente como parte de la lucha contra el contrabando y la comercialización irregular de productos agrícolas en el país.