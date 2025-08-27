Huelga de choferes: alertan que nueva reforma dejaría sin trabajo a unos 5.000 empleados

Modificaciones en el proyecto de reforma del transporte público y solicitud de inclusión de unos cinco mil trabajadores, es la propuesta del gremio que fue presentada en la mañana de este miércoles ante la Cámara de Senadores.

Hugo Zayas, representante del gremio, manifestó que entre los cinco mil trabajadores que se quedarían sin fuente de ingreso, se encuentran: choferes, mecánicos, empleados del sector administrativo, barrenderos, inspectores y otros. “Pedimos la reabsorción de todos los empleados”.

Huelga prevista para el 3 y 4 de septiembre

La Federación de Trabajadores de Transporte definió ir a huelga el 3 y 4 de setiembre.

El principal reclamo es que fueron excluidos los trabajadores del proyecto de reforma del transporte público que presentó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores y cuyo tratamiento se prevé para el 3 de setiembre.

La federación agrupa a 40 líneas de transporte del área metropolitana.

Reforma del transporte público

La reforma del transporte público presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores contempla tres componentes principales, cada uno a ser licitado de forma separada o combinada: