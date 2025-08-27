Nacionales

Huelga de choferes: alertan que nueva reforma dejaría sin trabajo a unos 5.000 empleados

Choferes del transporte público se presentaron esta mañana en el Congreso de la Nación, dentro del marco del tratamiento de la reforma y la huelga prevista para el próximo 3 y 4 de septiembre. Aseguran que de aprobarse la ley, unos cinco mil trabajadores quedarán sin empleo.

Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 12:38
Usuarios del transporte público sufren las reguladas desde hace años.
Usuarios del transporte público sufren las reguladas desde hace años.Gentileza, Andrés Prono

Modificaciones en el proyecto de reforma del transporte público y solicitud de inclusión de unos cinco mil trabajadores, es la propuesta del gremio que fue presentada en la mañana de este miércoles ante la Cámara de Senadores.

Hugo Zayas, representante del gremio, manifestó que entre los cinco mil trabajadores que se quedarían sin fuente de ingreso, se encuentran: choferes, mecánicos, empleados del sector administrativo, barrenderos, inspectores y otros. “Pedimos la reabsorción de todos los empleados”.

Lea más: Choferes del transporte público anuncian huelga en setiembre

Huelga prevista para el 3 y 4 de septiembre

La Federación de Trabajadores de Transporte definió ir a huelga el 3 y 4 de setiembre.

El principal reclamo es que fueron excluidos los trabajadores del proyecto de reforma del transporte público que presentó el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores y cuyo tratamiento se prevé para el 3 de setiembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La federación agrupa a 40 líneas de transporte del área metropolitana.

Reforma del transporte público

La reforma del transporte público presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores contempla tres componentes principales, cada uno a ser licitado de forma separada o combinada:

  1. Provisión de flota (buses).
  2. Provisión de infraestructura (estaciones y terminales).
  3. Operación en unidades funcionales (troncales principales), que serán gestionadas por diferentes empresas privadas.
Enlace copiado