Reanudan manifestación en San Ignacio contra planta de tratamiento de residuos cloacales

Esta tarde se reanudarán las manifestaciones por parte de los vecinos del barrio Resistencia de la ciudad de San Ignacio, Misiones, por el rechazo a la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales en el predio del exmatadero municipal.

La obra está enmarcada dentro del proyecto de construcción de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de residuos y mejoramiento del sistema de agua potable, obra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La construcción del alcantarillado sanitario es para el beneficio de la salud de esta comunidad de San Ignacio, según el objetivo de este proyecto. La obra demandaría una inversión de 14 millones de dólares, provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el encargado de estos trabajos es el Consorcio Rovella - Tocsa.

En ese sentido, los vecinos de este barrio en todo momento manifestaron que no están en contra del proyecto, pero sí en contra de la construcción de la planta de tratamiento de los residuos en su barrio, y en varias oportunidades se reunieron con las autoridades, pero no llegaron a ningún acuerdo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras esta situación, los mismos se auto convocaron para esta tarde frente al portón de ingreso del exmatadero para una manifestación permanente y evitar el ingreso de las maquinarias para comenzar con los trabajos de construcción de dicha obra, e incluso están anunciando que se encadenaran al portón de acceso.