¿Contraloría analizará los bienes del titular del DNCP tras llamativo pago?

En el informe de intervención de la Municipalidad de Asunción saltó una llamativa transferencia de más de 7.800 millones por parte de la Comuna al actual titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina.

Atendiendo a que se trata de una autoridad, la Contraloría podría iniciar un examen de correspondencias. Consultado al respecto, el director de Control de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, aseguró que analizan cada caso que salta en la prensa.

“Vamos a realizar primero un análisis preliminar con las documentaciones que tengamos, vamos a acceder a los documentos de la intervención y vamos a elevar el informe al Contralor, que es el que debe definir si se abre o no el examen de correspondencia”, respondió cuando fue consultado sobre este hecho.

¿Qué dice el director de Contrataciones?

El director de Contrataciones recibió el millonario monto que debía ser destinado a obras de infraestructura, según el informe de la intervención de la Comuna asuncena.

Al respecto, Encima señaló que antes de ser director de la DNCP era abogado privado y tenía como cliente a la empresa EMPO, contratada por la Municipalidad para la disposición final de residuos.

Detalló que en el 2022 demandó a dicha firma por falta de pago de sus honorarios. Indicó que se resolvió judicialmente un acuerdo mediante el cual la empresa EMPO le cedía la deuda que la Municipalidad de Asunción tenía con ella.

Agregó que la cesión del crédito se hizo por escritura pública y que pagó los impuestos correspondientes y que está abierto a una investigación por parte de los entes de control.

