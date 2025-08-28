Nacionales

Mundial de Rally: camiones tendrán horarios especiales en rutas del sur

Los camioneros que transitan por las principales rutas hacia Encarnación deberán ajustar sus horarios desde hoy el 28 hasta el 31 de agosto debido al Mundial de Rally del Paraguay 2025.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 09:28
Mundial de Rally inicia hoy y el tránsito se verá afectado.
Mundial de Rally inicia hoy y el tránsito se verá afectado.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Resolución N° 1363, firmada por la ministra Claudia Centurión, establece un margen de franjas horarias que permitirán a los transportistas planificar sus viajes en tanto se desarrolla el Mundial de Rally del Paraguay 2025 que aglomerará pilotos de élite mundial y miles de turistas en el país.

La medida busca además disponer acciones tendientes a garantizar la seguridad vial, utilizando de buena forma el espacio público destinado para el efecto durante el Rally.

La disposición está dirigida a los camiones de gran porte convencionales y no convencionales a partir del tipo 20 (16,5 toneladas) del Anexo 1A del art. 2 de la Resolución N°1762/1997 y sus modificatorias.

Ruta PY06

El jueves 28 de agosto, a partir del cruce Tamai km 62 hasta Encarnación, los camiones no podrán circular desde las 6:00 hasta las 16:00. Mientras que el domingo 31, en este tramo, la restricción será de 06:00 a 22:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El viernes 29 de agosto, entre el Cruce Lopoja Km 24 y Encarnación, tampoco podrán circular desde las 06:00 a 22:00.

Mientras que el sábado 30 la restricción en este tramo será solo de 10:00 a 14:00, así como otros tramos tendrán limitaciones en la circulación toda la jornada de 06:00 a 22:00:

  • La PY01 entre Coronel Bogado y Encarnación.
  • La PY08 desde San Pedro del Paraná hasta Coronel Bogado.
  • Y las rutas departamentales D047 y D054 en Graneros del Sur.

Lea más: Aeropuerto de Encarnación: ¿cuáles son los planes más allá del Mundial de Rally?

Las ambulancias, transportes de medicamentos, vehículos de emergencia y seguridad circularán sin problema las 24 horas. Los ómnibus de pasajeros también mantendrán sus recorridos habituales.

La Patrulla Caminera habilitará rutas alternativas y brindará información en tiempo real sobre las mejores opciones para llegar a destino.

Los agentes tendrán en cuenta de que en caso de que las condiciones climáticas lo requieran o se genere congestión vehicular en los caminos alternativos, se procederá a la reapertura de los tramos indicados en la Resolución.

Enlace copiado