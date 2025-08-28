Mundial de Rally: camiones tendrán horarios especiales en rutas del sur

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Resolución N° 1363, firmada por la ministra Claudia Centurión, establece un margen de franjas horarias que permitirán a los transportistas planificar sus viajes en tanto se desarrolla el Mundial de Rally del Paraguay 2025 que aglomerará pilotos de élite mundial y miles de turistas en el país.

La medida busca además disponer acciones tendientes a garantizar la seguridad vial, utilizando de buena forma el espacio público destinado para el efecto durante el Rally.

La disposición está dirigida a los camiones de gran porte convencionales y no convencionales a partir del tipo 20 (16,5 toneladas) del Anexo 1A del art. 2 de la Resolución N°1762/1997 y sus modificatorias.

Ruta PY06

El jueves 28 de agosto, a partir del cruce Tamai km 62 hasta Encarnación, los camiones no podrán circular desde las 6:00 hasta las 16:00. Mientras que el domingo 31, en este tramo, la restricción será de 06:00 a 22:00.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El viernes 29 de agosto, entre el Cruce Lopoja Km 24 y Encarnación, tampoco podrán circular desde las 06:00 a 22:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que el sábado 30 la restricción en este tramo será solo de 10:00 a 14:00, así como otros tramos tendrán limitaciones en la circulación toda la jornada de 06:00 a 22:00:

La PY01 entre Coronel Bogado y Encarnación.

La PY08 desde San Pedro del Paraná hasta Coronel Bogado.

Y las rutas departamentales D047 y D054 en Graneros del Sur.

Lea más: Aeropuerto de Encarnación: ¿cuáles son los planes más allá del Mundial de Rally?

Las ambulancias, transportes de medicamentos, vehículos de emergencia y seguridad circularán sin problema las 24 horas. Los ómnibus de pasajeros también mantendrán sus recorridos habituales.

La Patrulla Caminera habilitará rutas alternativas y brindará información en tiempo real sobre las mejores opciones para llegar a destino.

Los agentes tendrán en cuenta de que en caso de que las condiciones climáticas lo requieran o se genere congestión vehicular en los caminos alternativos, se procederá a la reapertura de los tramos indicados en la Resolución.