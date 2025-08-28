Video: caos vehicular en principales accesos a Encarnación por Mundial de Rally

La tarde de este jueves se presentó una kilométrica fila de automóviles debido al tránsito lento por los principales accesos a la ciudad de Encarnación. Esto se debió a la gran cantidad de vehículos en la zona, sumado a desvíos realizados por la organización del Rally.
Las rutas PY01 y PY06 sufrieron importante congestión debido a tráfico lento desde las 17:00 de este jueves. Según el responsable de la Patrulla Caminera, Arístides López, aseguraron que hay movilidad de hasta 30 km/h de los rodados.
La fila de vehículos se extendió por gran parte de la ruta PY06 hasta el kilómetro 12.
Una situación similar se evidenció en la Ruta PY01, desde el acceso al puente Mboika´e.
El responsable de la Caminera manifestó que en parte es por los desvíos realizados en el marco de la organización del Mundial de Rally en los principales accesos a la capital departamental.
También otro factor determinante, según López, es la gran cantidad de autos que circula por la ciudad.
También, muchos aficionados emprenden viaje hacia los tramos ubicados en el interior del departamento, lo que suma tráfico en la región.