Folklore: alumnos de San Antonio resaltan las bondades del país

SAN ANTONIO. Alumnos de la escuela Puerta del Sol de este distrito festejaron hoy viernes el Día del Folklore y resaltaron las bondades que tiene el Paraguay. Los estudiantes, acompañados de los profesores y padres, prepararon hermosos stands. La directora valoró el gran trabajo realizado por la comunidad educativa.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
29 de agosto de 2025 - 19:33
Alumnos de la escuela Puerta del Sol de San Antonio festejaron el día del folklore nacional y resaltaron las bondades de nuestro país.
Estudiantes de la escuela básica 5.583 Puerta del Sol de la localidad de San Antonio, departamento Central, festejaron hoy viernes el día del folklore y destacaron todas las cualidades artísticas y culinarias de nuestro país.

Los alumnos de los diferentes niveles eligieron algunas ciudades y en un stand resaltaron las riquezas que posee en todos los niveles, como la artesanía, comidas, actividades y creencias populares.

Los alumnos del jardín de la escuela Puerta del Sol hablaron de la ciudad de Itá.
La directora de la casa de estudios, del turno mañana, Estela Apuril, valoró el gran trabajo realizado por estudiantes, desde el jardín hasta el noveno grado.

“Esta actividad, que moviliza a toda la comunidad educativa, ayuda a aprender y valorar más lo nuestro”, expresó la docente.

Stand de los alumnos del séptimo grado de la escuela Puerta del Sol de San Antonio.
Igualmente, instó a los padres y a los propios alumnos a valorar nuestras tradiciones y cultura, especialmente la música y las comidas típicas que son muy requeridas por los extranjeros que visitan el Paraguay.

Los alumnos del tercer grado de la escuela Puerta del Sol de San Antonio, representaron a la localidad de San Miguel, Misiones. Localidad que resalta por su artesanía y comidas típicas.
Tenemos que mantener viva nuestra tradición y debemos enseñar a los niños y jóvenes a valorar nuestras costumbres, nuestra música y las comidas típicas, porque son las que nos identifican como paraguayos”, resaltó la docente.

Las comidas típicas de nuestro país resaltaron durante el festejo por el día del folklore. Esta actividad involucró a toda la comunidad educativa.
La dirección de la institución premió a los mejores stands, tras una evaluación realizada por un jurado que recorrió los grados.

alumnos del preescolar presentan a la ciudad de Areguá, capital del departamento Central.
Finalmente, los alumnos realizaron una representación artística y bailaron la música paraguaya.

