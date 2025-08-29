Folklore: alumnos de San Antonio resaltan las bondades del país

Estudiantes de la escuela básica 5.583 Puerta del Sol de la localidad de San Antonio, departamento Central, festejaron hoy viernes el día del folklore y destacaron todas las cualidades artísticas y culinarias de nuestro país.

Los alumnos de los diferentes niveles eligieron algunas ciudades y en un stand resaltaron las riquezas que posee en todos los niveles, como la artesanía, comidas, actividades y creencias populares.

La directora de la casa de estudios, del turno mañana, Estela Apuril, valoró el gran trabajo realizado por estudiantes, desde el jardín hasta el noveno grado.

Lea más: Origen del Día del Folclore en Paraguay: ¿porqué se celebra el 22 de agosto?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esta actividad, que moviliza a toda la comunidad educativa, ayuda a aprender y valorar más lo nuestro”, expresó la docente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Igualmente, instó a los padres y a los propios alumnos a valorar nuestras tradiciones y cultura, especialmente la música y las comidas típicas que son muy requeridas por los extranjeros que visitan el Paraguay.

“Tenemos que mantener viva nuestra tradición y debemos enseñar a los niños y jóvenes a valorar nuestras costumbres, nuestra música y las comidas típicas, porque son las que nos identifican como paraguayos”, resaltó la docente.

La dirección de la institución premió a los mejores stands, tras una evaluación realizada por un jurado que recorrió los grados.

Finalmente, los alumnos realizaron una representación artística y bailaron la música paraguaya.