IPS postergó cirugías de urología por falta de camas, denuncian

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron que por falta de camas de internación, varias cirugías de urología debieron ser postergadas en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi. Los afectados lamentaron que luego de semanas e incluso meses de espera, deban seguir aguardando.

El doctor Daniel Romero, jefe del Servicio de Urología del IPS, confirmó a ABC la alta demanda de la última semana. Sin embargo, aseguró que el inconveniente ya fue subsanado y, que las cirugías postergadas desde el lunes último, ya fueron reprogramadas.

"Solo en urología tuvimos este problema de camas durante la semana, por la alta demanda de cirugías de urgencia y pacientes oncológicos que fueron internados; llegan de imprevisto y hay que operar. Las cirugías que fueron postergadas debido a este problema, están siendo reagendadas“, sostuvo.

Urología en Hospital Ingavi: dos quirófanos y 30 camas de internación

El doctor Romero expresó que la saturación en el servicio comenzó el domingo último. Sin embargo, indicó que el uso de camas en Urología ya se normalizó en la fecha.

“Las cirugías postergadas y reprogramadas no son muchas, solo algunas que no son de urgencia; ocho en total. Se priorizó las cirugías oncológicas y las urgencias; esto es muy infrecuente, es algo de una o dos veces al año en urología”, dijo.

Sobre la atención en el servicio, detalló que en Urología disponen de 30 camas para la internación de pacientes, que son operados en dos quirófanos. “Disponemos de 30 camas para un promedio de 350 a 400 cirugías por mes. Somos el único centro urológico del IPS que opera en todo el país. Por día, tenemos un promedio de 15 a 17 cirugías y procedimientos”, explicó.

Sobre el tiempo de internación, el médico dijo que es muy variable, ya que depende de la complejidad del caso. “Si son cirugías ambulatorias, el paciente queda internado 12 horas; si son cirugías medianas por 24 horas y de alta complejidad, depende justamente de la complejidad, puede ser de tres a siete días, a veces más”, afirmó.

Romero dijo que durante la última semana, el Servicio de Urología atendió varios pacientes de alta complejidad que requirieron de más días de hospitalización.