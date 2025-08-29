Nacionales

Mundial de Rally: está prohibida la reproducción de música en los tramos

La reproducción de música está prohibida en tramos del Mundial de Rally, que se desarrolla en varias ciudades de Itapúa, según anunciaron autoridades. Anuncian controles en el ingreso a las sedes.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 10:57
Una postal maravillosa e inolvidable de los aficionados que desde hace un par de días ya estaban ubicados dentro de los tramos para ocupar el mejor lugar.
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) informó a través de sus redes que la reproducción de música no está permitida en tramos del Mundial de Rally WRC 2025, que se disputa desde ayer en el departamento de Itapúa.

“Sabemos que la música anima, pero durante el rally no está permitida. Por seguridad y respeto a la comunidad, queda prohibido reproducir música en las zonas de competencia”, refiere la ANTVS.

Las autoridades aclararon que la medida se extiende durante las fechas a desarrollarse en las ciudades sedes.

Desde la ANTVS también advirtieron que sus funcionarios realizarán los controles de ingreso de equipos de sonido de gran porte en los tramos, en conjunto con agentes de la Policía.

