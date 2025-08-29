Mundial de Rally: está prohibida la reproducción de música en los tramos

La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) informó a través de sus redes que la reproducción de música no está permitida en tramos del Mundial de Rally WRC 2025, que se disputa desde ayer en el departamento de Itapúa.
“Sabemos que la música anima, pero durante el rally no está permitida. Por seguridad y respeto a la comunidad, queda prohibido reproducir música en las zonas de competencia”, refiere la ANTVS.
Las autoridades aclararon que la medida se extiende durante las fechas a desarrollarse en las ciudades sedes.
Lea más: Periodistas británicos sorprendidos con peculiar camino del Mundial de Rally
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Desde la ANTVS también advirtieron que sus funcionarios realizarán los controles de ingreso de equipos de sonido de gran porte en los tramos, en conjunto con agentes de la Policía.