Oncológicos del IPS piden inclusión de droga que cuesta G. 250 millones al vademécum

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha incluido en los últimos meses al menos 10 ítems nuevos a su lista de medicamentos básicos hemato-oncológicos, llegando a 136 drogas contra el cáncer en su vademécum. Los pacientes oncológicos piden la inclusión de otras medicinas de alta demanda y elevado costo, que sí son parte de la lista del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Lea más: IPS sumó medicinas oncológicas, llegando a 136 ítems en su vademécum

Liz Cáceres, representante de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares del IPS, indicó a ABC que en los últimos meses, la provisión de fármacos a mejorado. Sin embargo, afirmó que lamentablemente, siempre hay pacientes que no obtienen sus medicinas en el seguro social y deben recurrir a hospitales públicos y, en el peor de los casos a recursos de amparo.

Cáceres mencionó el reciente caso de una paciente, que por orden judicial obtuvo su medicación, una droga que tiene un costo superior a los G. 250 millones. Resaltó que esta medicina es muy requerida últimamente, por lo que piden su inclusión.

“Nos dicen desde el IPS que se está viendo para añadir también este remedio (a la lista). Se llama Trastuzumab Deruxtecan, que cuesta G. 250 millones por ciclo (sesión). El IPS dice que para 40 pacientes se quiere comprar inicialmente”, explicó Cáceres.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

IPS: medicamentos incluidos a lista oncológica

Jaime Caballero, gerente de Abastecimiento y Logística, había indicado a ABC que la semana pasada, el IPS añadió más drogas contra el cáncer a su vademécum. Mencionó las medicinas Cabazitaxel 40 mg inyectable, que se emplea para el tratamiento del cáncer de próstata; Fulvestrant 250 mg inyectable, utilizado para el tratamiento del cáncer de mama y, Paclitaxel + Albúmina, aplicado también contra el cáncer de mama.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS admite 48 faltantes en su lista de medicamentos

Anteriormente, también se incluyeron a la lista Pembrolizumab 100 mg inyectable; Pembrolizumab/Trastuzumab 1200/600 mg; Pertuzumab/Trastuzumab 600/600 mg; Ribociclib 200 mg comprimido; Trastuzumab 420/440 mg; Lenvatinib 4 mg comprimido y, Lenvatinib 10 mg comprimido.