Playas de Encarnación estarán habilitadas este fin de semana

La gerente de la Playa San José de Encarnación, Laura Montiel, hizo referencia a la masiva concurrencia al espacio de la Costanera durante las noches desde esta semana, cuando los turistas empezaron a llegar a la región con la intención de vivir la experiencia del Mundial de Rally.

Indicó, además, que aparte de los tours que están disponibles en el lugar, la populosa Playa San José estará habilitada para el baño en caso de que el clima lo permita. Según la Dirección de Meteorología e Hidrología, este fin de semana puede tener máximas de entre 28 °C y 30 °C.

Esperan que este fin de semana haya mucho público en la Playa San José, especialmente luego de los eventos importantes que habrá en la ciudad.

Manifestó que habrá guardavidas durante todos estos días, en caso de que haya mucha afluencia de personas en el lugar con intención de ingresar a las aguas del río.

Los últimos días se evidenció que después de que termine la agenda del evento mundial, el público se vuelca a disfrutar de la costanera, principalmente en el sector de la playa.

Playas en Encarnación

Entre las playas de Encarnación, la principal se encuentra sobre la Avenida Costanera República del Paraguay, conocida como la popular Playa San José, en el centro de la ciudad.

También, más alejadas del microcentro, existen las alternativas de la Playa Mboika’ê y la tranquila Playa San Isidro, ubicadas en los barrios del mismo nombre.

Estas playas son un destino turístico importante en la región, especialmente durante el verano, ofreciendo diversos servicios y actividades para los visitantes.