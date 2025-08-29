Nacionales

Zonas del país donde se prevén cortes programados de ANDE este sábado

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) confirmó que para este sábado se prevé una serie de cortes programados en la región metropolitana. ¿Dónde exactamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 20:53
Imagen ilustrativa: trabajadores de la ANDE.
Por distintos trabajos, la ANDE realizará cortes programados mañana, sábado 30 de agosto, en distintas ciudades del departamento Central y también en la capital, Asunción.

La institución recomienda tomar medidas preventivas para los horarios, especialmente en zonas de hospitales, sanatorios, empresas proveedoras de agua potable y otro tipo de instituciones.

Zonas donde habrá cortes programados

En la región metropolitana se esperan cortes en 12 zonas:

  • Zona 01: Calle 18 de Octubre desde Calle Don Bosco hasta Inmaculada Concepción de María. Cattaneo e/ 18 de Octubre y Primera. Pasillo y 18 de Octubre. Zona de la Plaza La Esperanza. Barrio Don Bosco – Limpio, de 09:00 a 19:00 por cambio de conductor en media tensión.

  • Zona 02: Avda. Bruno Guggiari desde Arasá hasta Mburucuyá. Mbokajaty desde Avda. Bruno Guggiari hasta San Fernando. La Victoria desde Petereby hasta Mburucuyá. Barrio San Rafael – Asunción, de 08:00 a 15:00 para retirar poste y adecuar estructura de baja tensión.

  • Zona 03: Tokio entre Capitán Bado y Picada Diarte. Barrio Republicano – Asunción, de 08:00 a 13:00 para cambio de conductor de baja tensión.

  • Zona 04: Sobre Madrinas de la Guerra entre Ingavi y Avda. José Félix Bogado. Barrio San Vicente - Asunción, de 09:30 a 14:00 para cambio de conductor en media tensión.

  • Zona 05: Sobre 24 de Mayo entre Julio Ramón y Avda. Gral. Santos; sobre Avda. Gral. Santos entre 24 de Mayo y Enrique de Gandhi. Barrio San Vicente - Asunción, de 07:30 a 12:00 por cambio de conductor en media tensión.

  • Zona 06: Parque del Sol e/ calle sin nombre y Yataity. Barrio Santa Rita – Capiatá, de 12:00 a 18:00 por cambio de conductor de baja tensión.

  • Zona 07: Parque del Sol e/ Santa Rita y calle sin nombre. Barrio Santa Rita – Capiatá, de 08:00 a 12:00 por cambio de conductor de baja tensión.

  • Zona 08: Sobre Prudencio Morínigo e/ Higinio Torales y Agapito González. Barrio Santa Rita – Capiatá, de 07:30 a 17:00 por cambio de conductor en media tensión.

  • Zona 09: Sobre Defensores del Chaco e/ Ruta Capiatá Thompson Ypané. Barrio Posta Ybycuá -  Capiatá, de 08:00 a 18:00 por cambio de conductor en media tensión.

  • Zona 10: Sobre Calle s/n y Sgto. Maidana. Barrio Santa Catalina – Capiatá, de 08:30 a 18:30 por cambio de conductor en media tensión.

  • Zona 11: San Francisco esquina las Mercedes. Barrio Las Mercedes - San Antonio, de 08:00 a 13:00 por cambio de conductor de baja tensión.

  • Zona 12: Las Mercedes entre San Juan Bautista y Santa Marta. Barrio Las Mercedes - San Antonio, de 13:00 a 18:00 por cambio de conductor de baja tensión.

